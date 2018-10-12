Кто получил альтернативного Нобеля по литературе

Мариз Конде получила альтернативную Нобелевскую премию. Фото: fr.trace.tv

Писательница 81-летняя Мариз Конде стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии по литературе.

Конде - родом из Гваделупы, департамента Франции, который располагается в Карибском море.

Пишет на французском. Один из самых известных ее произведений - историческая новелла "Я, Титуба: салемская ведьма". В книге речь идет об истории темнокожей женщины, осужденной во время судебного процесса, известного как охота на салемских ведьм. Титуба была одной из трех первых женщин, задержанных по этому делу.

Жюри отметило писательницу за описание в книгах "ужасов колониализма и хаоса постколониализма, с акцентом на гендерные, классовые и расовые разграничения и с описанием силы человеческой солидарности".

В видеообращении Мариз Конде рассказала, что она счастлива и горда получить эту награду и хочет разделить ее вместе с народом своей страны.

"Гваделупа - это маленькая страна, о которой вспоминают преимущественно в контексте ураганов и землетрясений, поэтому эта награда - это возможность заявить о ее культуре и идентичности", - говорит писательница.



Денежный эквивалент премии - $112 тыс.

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Альтернативную Нобелевскую премию учредила группа из 100 шведских деятелей культуры. 2018-го оригинальную премию по литературе перенесли на следующий год из-за скандала по поводу сексуальных домогательств. Начиная с 1949-го, Нобелевская премия по литературе впервые не будет присуждена. Одним из претендентов на альтернативную Нобелевскую премию был японский писатель Харуки Мураками, однако он отказался от номинации. 2017-го лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.