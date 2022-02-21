"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует День рождения

Сегодня, 21 февраля, День рождения отмечает украинская певица, финалистка украинского отбора Евровидения-2021, лидер формации Krut - Марина Круть. Клипы певицы набирают сотни тысяч просмотров в сети, ее песни находятся в ротации крупнейших радиостанций, она сама представляет украинскую музыку на различных фестивалях и шоукейсах в Украине и за рубежом. В марте Марина Круть представит новый песенный альбом. Ее EP "Albino" высоко оценили критики, в конце прошлого года он попал в список лучших альбомов года по версии многих изданий, а Марину Круть называли одним из открытий современной украинской музыки.

Тимофей Мороховець для Gazeta.ua пообщались с певицей об опыте работы в Китае и инвестициях в первый альбом, участие в конкурсах как средствах раскрутки молодого артиста и о фитах с известными исполнителями, а также Евровидении и ситуации с возможным вторжением страны агрессора с Востока.

Фото: Тимофей Мороховец

С Мариной Круть – прошлогодней финалисткой нацотбора Евровидения встречаемся в ее 26-летие в кафе напротив красного корпуса университета Шевченко. В последний раз мы виделись несколько лет назад на ее выступлении в Шэньжэне, куда она приехала зарабатывать деньги на запись своего первого студийного альбома. Познакомились перед одним из концертов PanKe Shava (группа Тимофея Мороховця – Gazeta.ua) в рамках ежегодного P.S. Love Tour в 2012. За долгие годы возникла определенная связь на тонком уровне. Это как звучание лампового гитарного усилителя, передающего малейшие вибрации струн.

Вскоре у тебя выходит альбом?

Альбом выйдет через месяц. Приблизительно в 20-х числах марта и будет называться "Летепло" (теплая вода - Gazeta.ua).

Литепло – это старое слово, которое я нашла в Карпатах в этом году. И оно мне очень резонирует на то, что будет происходить в альбоме.

Мы пока не знаем, какая композиция будет первой, но будет песня, которая родилась у меня в Карпатах. Я шла по дороге, ловила попутку и пока я ее ждала – написала песню. Так что уж особая история, касающаяся одной из новых песен. Она называется "Усыпана звездами" - об отношениях мужчины и женщины, и она об благодарности.

Автор: Из архива Марины Круть Марина Круть: "Если искусство не будет развиваться, даже поддерживаться, то останутся только базовые вещи и потребности, которые ничем не отличают от животных. Искусство всегда делало мир живым и ярким, и оно всегда было. А в такое время оно не просто нужно , а архи нужно.И я выбрала просто жить и если будет какая-то вещь, которая будет нужна и может зависеть от меня, то я ее сделаю. не поддаваться этому. Тревогу надо наблюдать, но не быть в ней"

Какие планы на 2022 год? Подаешься на Евровидение?

Пока я не знаю. Достоверно, но не знаю. В планах на 2022 год альбом, тур, осенью будет еще один альбом.

Два альбома хочешь? Два альбома будут, но второй альбом будет состоять из музыки для кино. В первом альбоме тоже будет один саундтрек к фильму, который выйдет этой весной. Он называется "Я работаю на кладбище" Алексея Бондаренко. Что ты скажешь о ситуации, которая сложилась на Евровидении 2022 года? Там поднялись сразу два скандала - теперь вместо Алины Паш в Италию поедет Калуш.

Я не комментирую нацотбор Евровидения, потому что в нем принимают участие многие мои друзья, с которыми даже в одном треке звучит моя бандура, которую я записала для группы Kalush. Не хочу комментировать этот вопрос. Надеюсь, что в этом году меня обойдет стороной и не хочу быть частью этого.

Иногда говорят, что Круть это "бегающий по конкурсам и шоу талантов". Это у тебя такая стратегия продвижения личного бренда, или ты в этом действительно видишь перспективу?

Да. Возможно, это стратегия, возможно это выход из существующей ситуации. В Украине не так много площадок, где ты можешь показать себя, а конкурсы это попытка найти для себя новый опыт. Я не считаю, что это плохо, хотя если бы я могла обойтись без них, я бы обошлась без них.

Сегодня у тебя день рожденья. Интересно узнать твое детство в Хмельницком. Какие сейчас отношения с родителями?

Мой отец был очень хороший человек. Меланхоличной и очень творческой. Думаю, моя творческая натура мне передалась именно от него, а от мамы – трудолюбие и настойчивость. Папа меня воспитывал больше, чем мама. Я была отца. Часто ходили на рыбалку. Он меня учил рыболовить, но для нас, пожалуй, важнее был сам процесс - побыть вместе.

Твои родители связаны с музыкой?

Мой папа играл на гитаре и часто музыковал дома раньше. И, наверное, любовь к музыке он привил мне с детства.

У тебя папы глаза. И фамилия папы.

И фамилия папина, да. Я его не буду менять, когда выйду замуж. Ибо круче фамилии, чем Круть просто нет.

Автор: Из архива Марины Круть Марина Круть – украинская бандуристка, певица и композиторша. Участница многих телевизионных проектов, финалистка национального отбора Евровидения 2021. Марина Круть начала свой музыкальный путь пятнадцать лет назад – с музыкальной школы по классу бандуры. За это время девушка нашла свой уникальный стиль, сочетающий современный саунд, старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса. Дискография KRUTЬ насчитывает три альбома, последний из которых «Albino»

Твоя личная жизнь – это тайна?

Теперь я одна.

У тебя было такое, что ты теряешь смысл жизни после разлуки с любимым человеком?

В последнее время я была инициатором разрыва в отношениях. Но есть такая вещь, как зависимость от отношений. И потому было больно. Это плохо, когда рушится мир, когда от тебя идет человек. Чтобы этого избежать, надо заниматься собой, светить у себя этот луч. У себя, а не на других. Потому что если твоя галактика неполноценна, то ты всегда будешь цепляться за других людей. Поэтому нужно сделать, прежде всего, себя. Полечить себя, вылечить себя, сделать, и тогда уже можешь попытаться вытащить ту другую личность, даже ту, с которой был перед этим. Но если ты чувствуешь, что это твой человек, то счастье надо бороться.

Какие самые важные моменты в отношениях?

Мне кажется, что причиной, почему в отношениях люди боятся отпускать друг друга - это доверие. Ее нужно понять. По-моему, доверие – это прогнозируемость следующих шагов человека, когда ты можешь спрогнозировать, как человек поступит. То есть, вы зашли в кафе – и ты знаешь, что она сейчас сядет рядом возле тебя, а не уйдет за другой столик и начнет флиртовать с другой девушкой. Тогда есть недоверие. А так прогнозируемость действий партнера развивает чувство доверия. Человек может поехать в командировку на 3 месяца, и партнер знает, что будет все ок. Знает, что она не предаст, что тот другой человек будет ему верен.

Тогда почему как следствие проявляются такие ощущения как ревность?

Ревность – это недооценивание себя. Также это и об эго. На випасану (вид медитаций в буддизме – Gazeta.ua) нужно идти.

Мне кажется, что нужно различать ревность и зависть, но смотреть как на вещи, идущие рядом

На самом деле, зависть – это очень прикольная эмоция. Потому что, когда человек смотрит на другого человека и начинает завидовать, когда у него возникает такая эмоция – значит, у него есть внутренний потенциал жить так же или делать так же, и даже еще лучше. Она понимает, что внутри себя имеет ту энергию, чтобы добиться того же. Если бы у нее этого потенциала не было, то и зависти бы тоже не было, а так потому, что есть ощущение собственной нереализованности и возникает такое состояние. Я, например, в своей жизни тоже завидовала людям. Я четко осознаю кому: это были мои коллеги по цеху, селебриту. Видела, как у них все несется – и я реально завидовала им. И только тогда когда я сама это сделала, сама выпустила альбом и сама была довольна собой – перестала всем завидовать. Поняла, что когда я только начинаю испытывать эту эмоцию – мне нужно идти в себя, в себя! Начинать в себе делать, начинать менять кучу штук и только тогда это, казалось бы, разрушительное чувство станет движущей силой, которая изменит жизнь изнутри.

На самом деле зависть – это очень прикольная эмоция

Думаешь, женщинам легче переживать это состояние?

Я думаю все равно и тем, и тем. Хотя, может, мужчинам труднее, потому что они не могут показывать эти эмоции.

У тебя много фитов: с Виктором Павликом, с Калушем, с Вовой из Львова. Это тоже стратегия продвижения или ты в этом видишь новые возможности?

Мне нравится пробовать. Я хотела бы создать что-нибудь настоящее, что могло бы назваться дуэтом, фитом.

Фактически у нас есть общий фит, написанный много лет назад в Хмельницке?

Да. Но это нельзя назвать фитом, потому что это твоя песня. Мы не создавали его вместе. Мы подыгрывали песни Тимофея Мороховца и PanKe Shava. Для меня фит – это когда вы вместе создаете песню "с нуля". Когда вместе вы присоединяетесь, 50 на 50. Сейчас фактически никто этого не делает, мало кто делает такое.

Что тебе, кроме возможности инвестировать в первый альбом, дал период, проведенный в Китае?

В Китае хорошо. По-видимому, это меня сделало взрослым. Это оказало сильное влияние на мою самостоятельность. Точно могу сказать, что не было бы половины меня, не будь этого опыта. Китай сменяет людей, он закаляет.

Что ты думаешь о ситуации с возможным вторжением российских войск в глубь Украины? Какая твоя гражданская позиция?

Если придут, не дай Бог, то у меня есть 65 струн на бандуре. И их можно использовать в качестве арбалета. Это, конечно, сюр и шутки, но я буду делать то, что я смогу сделать. Я точно никуда не поеду, я буду оставаться здесь до последнего. Такова моя позиция.

Автор: Из архива Марины Круть Марина Круть празднует 26 День рождения – как его проводит певица

Вся эта история, когда на границе стоит 150 тысяч солдат захватнической армии и непонятно, что в уме у их руководителя. Повлияло ли на тебя эмоционально все это нагнетание панических настроений?

На прошлой неделе у меня была сильнейшая паника. Я не могла ничего делать. Один день я просто сидела, это было 14 числа и не могла делать свою работу. Не могла никому ни писать, ни писать песен, даже пойти на студию. Ничего просто. Я просто лежала и забилась в угол. Испытала чувство страха. Страх это и есть цель, для чего они делают эти маневры. Нас цепляют за самый главный нерв – страх смерти. И когда ты начинаешь бояться, ты упускаешь возможность четко мыслить, анализировать и осознавать реальность такой, как она есть. Ты зажимаешься, прячешься под одеяло и боишься – ты отчасти уже умер, потому что ты перестаешь действовать. Ты перестаешь жить. А жить – это выбирать действие, просто действовать. Строить свои бизнесы, делать свою работу, выпускать песни, мечтать. Тем более в такое тяжелое время нужно это делать. Надо продуцировать музыку, издавать книги и релизы, потому что если не будет творчества, то, что останется от этого мира. Если искусство не будет развиваться, даже поддерживаться,то останутся только базовые вещи и нужды, ничем не отличающие нас от животных. Искусство всегда делало мир живым и ярким, и оно всегда было. А в такое время оно не просто нужно, а архи нужно. И я выбрала просто жить и если будет какая-нибудь вещь, которая будет нужна и может зависеть от меня, то я ее сделаю. И сейчас моя гражданская позиция: все то, что я могу сделать – это не "кипишировать", не поддаваться этому. Тревогу следует наблюдать, но не быть в ней.

Звучит как один из принципов молчаливого свидетеля в практиках медитации

Ага, я больше этого. Надо просто видеть, что это во мне. Ок, оно есть, я его признаю, вижу его, но не поддаюсь этому.

Каков твой рецепт счастья для гармонии внутри себя?

Надо создавать, отталкиваться от того, что ты чувствуешь вкус и тебе хочется еще больше поделиться с кем-то. А поделиться с кем-то ты можешь только тогда, когда у тебя есть сам, когда ты сбалансирован. Только тогда ты можешь сделать кого-то другого счастливым – когда у тебя есть то ощущение.