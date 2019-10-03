Кровь, стрельба и юмор: вышел трейлер нового фильма Гая Ричи "Джентльмены"

Вышел трейлер нового фильма британского режиссера Гая Ричи. Впервые о криминальную комедию "Джентльмены" услышали на Каннском кинофестивале 2018 года.

Автор: youtube.com Вышел трейлер криминальной комедии "Джентльмены" Гая Ричи.

Американский наркобарон Микки Пирсон решает продать свой марихуановый бизнес в Лондоне. Купить хотят династия миллиардеров из Оклахомы, по сюжету.

Наркобарона играет оскароносный Мэтью Макконахи. Американский актер играл в фильмах "Далласский клуб покупателей", "Интерстеллар" и "Супер Майк". Кроме него в новой ленте Гая Ричи снялись англичанин Хью Грант и ирландец Колин Фаррелл.

Премьера запланирована на 24 января 2020 года.

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Гай Ричи известен по лентам "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Шерлок Холмс ". Последние годы работал над коммерческими проектами - фэнтези "Король Артур Легенда меча" 2017 года и римейк "Аладдин" 2019-го.