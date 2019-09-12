"Красивый, плохой, злой": Зак Эфрон сыграл серийного убийцу и насильника Теда Банди

12 сентября, в четверг, в украинский прокат выходит фильм о серийном маньяке Теде Банди, которого считали одним из самых привлекательных преступников.

Лента получила название "Красивый, плохой, злой".

Биографический криминальный триллер о Теде Банди - знаменитого в США и за пределами страны серийного убийцу.

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Автор: www.ampravda.ru Слева актер Зак Эфрон, с правой стороны - убийца Тед Банди

Много лет Банди отрицал свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям, настаивая на своей невиновности и лени полиции, мол нашли козла отпущения. И только перед казнью он признался в 30 убийствах. Вполне возможно, что их было гораздо больше.

В фильме подробно показана жизнь Банди до ареста, после, во время побега из тюрьмы и в период полноценной отсидки. В главной роли Зак Эфрон.

"Банди ошеломил меня. Он игнорирует все стереотипы о том, каким должен быть серийный убийца, потому что он на самом деле очарователен и даже красив. Я взял на эту роль очень привлекательного актера Зака Эфрона", - заявил режиссер ленты Джо Берлингер.

Также главные роли в фильме сыграли Лили Коллинз и Джон Малкович.

Теодор Роберт (Тед) Банди - американский серийный убийца, насильник, похититель людей и некрофил, что действовал в 1970-е годы. Его жертвами становились девушки и девочки. Незадолго до своей казни он признался в 30 убийствах в период между 1974 и 1978 годом, однако настоящее количество его жертв может быть намного больше (более 100 человек). Банди пользовался своим обаянием, чтобы завоевывать доверие жертв. Обычно знакомился с ними в общественных местах, симулируя травму или выдавая себя за представителя власти, чтобы потом похитить, подвергнуть пыткам, насиловать и убить. После убийства похищенных девушек, снова их неоднократно насиловал, потом расчленял, головы, как минимум, 12 своих жертв он отпилил ручной пилой, забрал с собой и хранил у себя в квартире в качестве сувениров.