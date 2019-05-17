Краевед нашел руины железной дороги похожи на пирамиды майя

Уникальные краеведческие истории собрал писатель Владимир Чос в книге "Неизвестная Городищина". Краевед более 10 лет искал малоизвестные факты из истории всех населенных пунктов Городищенского района Черкасской области.

Для создания книги Владимир Чос использовал летописи, древние книги, архивные материалы, воспоминания старожилов. На страницах издания есть уникальные фотоснимки и топографические карты местности, которые больше нигде не публиковались.

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Автор: dzvin.news Писатель Владимир Чос исследует неизвестную историю Городищины

"Захотелось собрать все те истории и факты о каждом селе в районе, накопившиеся за время работы журналистом. Их нет ни в одной книге или публикации. Например, в селе Зеленая Дубрава у леса есть остатки старого железнодорожного каменного моста. Но железная дорога там никогда не проходила. Когда стоишь и смотришь на них, создается впечатление, что это пирамиды майя - так лежат камни. Подняв архивы, выяснил, что более 100 лет назад здесь планировали построить железную дорогу. Свезли материалы, начали делать насыпь и тут наступила война. Сначала Первая мировая, затем Вторая", - говорить краевед.

Писать книгу Владимир Чос начал в 2011 году. Издание стало двадцатым в активе автора.

Автор: umoloda.kiev.ua Книгу "Неизвестная Городищины" можно приобрести у автора издания

"Существовала традиция, если церковь в селе была деревянной, ее могли полностью разобрать и продать в другое, беднее село. Если громада становилось богаче для постройки новой каменной церкви. Все дощечки, детали иконостаса нумеровали и перевозили. На новом месте ее выстраивали без проблем. Так было в селе Байбузы. Кроме того, в книге полно краеведческих исследований об археологических раскопках, исторических артефактах и сокровищах Городища", - говорит писатель.

Книга "Неизвестная Городищина" издана при содействии Ирины Ванниковой, общественного деятеля и основателя организации "Развитие территориальных общин". А также директора научно-производственной фирмы "Урожай" Александра Воскобойника.

Купить издание можно у автора по телефону: 097 122 52 90.

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