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пятница, 14 августа 2020 20:28

Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов

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Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Группа поддержал белорусов. Фото: Reuters

Рок-группа Kozak system записал песню в поддержку митингующих в Беларуси.

"В Яbosh сваих|Новый Манифест народ Беларуси пытается говорить с силовиками, но разговор этот не из легких. Даже можно сказать - невозможный. В куплетах типичный омоновец рассказывает, как ему легко и приятно жить в Беларуси, избивая соотечественников", - рассказывают авторы песни , передает НВ.

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Инициатором записи песни стал трубач группы Сергей Соловей. Запись содержит большое количество нецензурной лексики.

Парламентская ассамблея Совета Европы готовит заявление о признании выборов в Беларуси такими, какие не отвечают международным стандартам и не отражают волю белорусского народа.

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