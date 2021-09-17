Космические интриги и жизнь на ферме - что смотреть в кино на этой неделе

 
Ексклюзивы
1/5
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 2619
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 927
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 2664
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 1719
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 630
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 882
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 288
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 270
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 864
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 639
Фото
Все фото
47
17
8
9
7
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
&quot;Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают&quot; - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Звезды украинского балета дадут гала-концерт вместе с Дмитрием Шуровым
Звезды украинского балета дадут гала-концерт вместе с Дмитрием Шуровым
В Париже простились с Бельмондо
В Париже простились с Бельмондо
Украинские комиксы и мангу представили на главном фестивале поп-культуры
Украинские комиксы и мангу представили на главном фестивале поп-культуры
Видео
Все видео
Потрясающие спецэффекты и драки: выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Потрясающие спецэффекты и драки: выпустили трейлер новой части "Матрицы"
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Бандиты, перестрелки и "лихие 1990-е" - презентовали трейлер криминальной драмы Олега Сенцова
Бандиты, перестрелки и "лихие 1990-е" - презентовали трейлер криминальной драмы Олега Сенцова
Интервью
1/5
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 423
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 639
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1170
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 657
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 333
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
пятница, 17 сентября 2021 11:50

Космические интриги и жизнь на ферме - что смотреть в кино на этой неделе

  Комментировать
Космические интриги и жизнь на ферме - что смотреть в кино на этой неделе
Пола Атрида - главную роль в фильме "Дюна" - сыграл американский актер Тимоти Шаламе. Известен по лентам "Назови меня своим именем" и "Маленькие женщины". Фото: Warner Bros.

На этой неделе в прокат выходят экранизация культовой научно-фантастической книги, документалистика о жизни животных и история о харизматичном маньяке-убийце.

"Дюна", реж. Дени Вильнев

В далеком будущем галактика Млечный Путь - это большая разветвленная империя, на планетах которой правят аристократические дома. Космические путешествия возможны благодаря специальному веществу, которое называют специями. Оно имеет наркотическое воздействие и происходит с пустынного Арракиса. Правителем этой планеты становится герцог Лето Атрид. Из-за предательства его сын и наследник Пол вынужден скрываться в пустыне.

Первый из шести романов из вселенной "Дюны" американский писатель Фрэнк Герберт опубликовал в 1965-м. В следующем году книга выиграла две основные американские фантастические премии - "Хьюго" и "Небьюла". Быстро приобрела большое количество сторонников и получила культовый статус среди любителей фантастики.

Впервые "Дюну" экранизировал в 1984-м американский режиссер Дэвид Линч. Фильм провалился в прокате и получил негативные рецензии критиков. После этого франко-чилийский режиссер Алехандро Ходоровски, который в 1970-х разрабатывал свою версию "Дюны", сказал, что роман не подлежит экранизации.

В 2000 году на Sci Fi Channel вышел 3-серийный мини-сериал "Дюна". Получил телевизионную премию "Эмми" за лучшие спецэффекты и операторскую работу.

В 2016-м объявили о начале подготовки к съемкам нового фильма "Дюна". Режиссером стал канадец Дени Вильнев - постановщик фантастических фильмов "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049".

Главные роли в фильме исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и Зендея.

""Дюна"- это одно из самых ярких событий осени", - рассказывает киножурналист Алекс Малышенко. - У фильма очень сильные кастинг, операторская работа, работа художника-постановщика, костюмы и грим. Единственное предостережение: если по трейлеру вы ожидаете сплошной экшн, то приготовьтесь лучше к драме. Недаром фильм называется "Дюна. Часть первая". Вторую часть режиссеру не позволили снимать сразу же - очевидно, продюсеры хотят сначала увидеть реакцию зрителей на этот фильм".

"Гунда", реж. Виктор Косаковский

Детальное наблюдение за жизнью свиньи Гунды, ее поросят, двух коров и одноногой курицы на норвежской ферме. В документальном фильме не появляются люди, а музыкальное сопровождение - это звуки природы.

Предыдущая лента российского документалиста Виктора Косаковского - "Акварель", была посвящена воде. Снимали с частотой 96 кадров в секунду - вместо стандартных 24-х. Имела целью показать воду с точки зрения самой воды. "Гунда" рассматривает животных с их же точки зрения.

Продюсер картины - американский актер Хоакин Феникс, также известный своей зоозащитной деятельностью.

Черно-белую ленту презентовали на Берлинском международном кинофестивале в 2020-м. Выиграла в номинации "Лучший документальный фильм" на кинофестивалях в Стокгольме и Софии.

"Зверь в его голове", реж. Эмбер Роуз Сили

Аналитик ФБР Билл Хагмайер изучает девиантное поведение серийных убийц. Проводит серию интервью с Тедом Банди, который жестко убил по меньшей мере 36 женщин. Харизматичный преступник начинает эмоционально воздействовать на Билла, из-за чего ему становится все сложнее оставаться беспристрастным.

Тед Банди - один из самых известных серийных убийц США. Доказано, что он убивал женщин в течение 1970-х, точное количество его жертв остается неизвестным. Существуют версии, что их может быть более ста. Преступника казнили на электрическом стуле в 1989. Во время его казни толпа устроила празднование с фейерверками прямо напротив тюрьмы, где это происходило.

Фигура маньяка широко освещена в массовой культуре. Один из последних фильмов о Теде Банди - лента "Красивый, плохой, злой", где его сыграл американский актер Зак Эфрон. Послужил одним из прототипов для создания персонажей Ганнибала Лектера из серии книг Томаса Харриса, а также Патрика Бэйтмана из романа "Американский психопат" Брета Истона Эллиса.

В "Зверь в его голове" роль Теда Банди исполнил канадский актер Люк Кирби, известный по комедийному сериалу "Удивительная миссис Мейзел". Аналитика ФБР Билла Хагмайера играет американский актер Элайджа Вуд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потрясающие спецэффекты и драки: выпустили трейлер новой части "Матрицы"

11 сентября завершился 78-й Международный Венецианский кинофестиваль. Показали три украинских фильма - "Відблиск" Валентина Васяновича, "Носоріг" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша. Последняя лента, снятая в копродукции Украины, Словакии и Чехии, получила награду за лучший сценарий в секции "Горизонты". Рассказывает о жизни украинских женщин, которые рожают во время заключения в тюрьме.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Космические интриги и жизнь на ферме - что смотреть в кино на этой неделе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Усик впервые стал чемпионом мира

Кремль нарушил соглашение с Польшей

Софи Лорен вышла замуж

Трупы слаживали возле домов - началась эпидемия чумы

Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование

Самое читаемое
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
6
 Просмотров: 7929
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
12
 Просмотров: 7092
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 6210
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 5400
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 5346
Культура
Когда начнут строить Музей Майдана. Назвали дату
Когда начнут строить Музей Майдана. Назвали дату
 Просмотров: 27
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
47
 Просмотров: 927
"Книгу нужно пощупать и понюхать" - как во Львове проходит грандиозный Форум издателей
"Книгу нужно пощупать и понюхать" - как во Львове проходит грандиозный Форум издателей
11
 Просмотров: 135
Мой герой - полный подлец - Алексей Душка
Мой герой - полный подлец - Алексей Душка
 Просмотров: 180
Имя украинского художника вернули его картинам
Имя украинского художника вернули его картинам Просмотров: 225
Больше всего комментируют
3
Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
3
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Ездил на передовую: рассказали о погибшем при взрыве автомобиля в Днепре
1
Как справиться с тревогой
Голосов: 64
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть