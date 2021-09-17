Космические интриги и жизнь на ферме - что смотреть в кино на этой неделе

Пола Атрида - главную роль в фильме "Дюна" - сыграл американский актер Тимоти Шаламе. Известен по лентам "Назови меня своим именем" и "Маленькие женщины". Фото: Warner Bros.

На этой неделе в прокат выходят экранизация культовой научно-фантастической книги, документалистика о жизни животных и история о харизматичном маньяке-убийце.

"Дюна", реж. Дени Вильнев

В далеком будущем галактика Млечный Путь - это большая разветвленная империя, на планетах которой правят аристократические дома. Космические путешествия возможны благодаря специальному веществу, которое называют специями. Оно имеет наркотическое воздействие и происходит с пустынного Арракиса. Правителем этой планеты становится герцог Лето Атрид. Из-за предательства его сын и наследник Пол вынужден скрываться в пустыне.

Первый из шести романов из вселенной "Дюны" американский писатель Фрэнк Герберт опубликовал в 1965-м. В следующем году книга выиграла две основные американские фантастические премии - "Хьюго" и "Небьюла". Быстро приобрела большое количество сторонников и получила культовый статус среди любителей фантастики.

Впервые "Дюну" экранизировал в 1984-м американский режиссер Дэвид Линч. Фильм провалился в прокате и получил негативные рецензии критиков. После этого франко-чилийский режиссер Алехандро Ходоровски, который в 1970-х разрабатывал свою версию "Дюны", сказал, что роман не подлежит экранизации.

В 2000 году на Sci Fi Channel вышел 3-серийный мини-сериал "Дюна". Получил телевизионную премию "Эмми" за лучшие спецэффекты и операторскую работу.

В 2016-м объявили о начале подготовки к съемкам нового фильма "Дюна". Режиссером стал канадец Дени Вильнев - постановщик фантастических фильмов "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049".

Главные роли в фильме исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и Зендея.

""Дюна"- это одно из самых ярких событий осени", - рассказывает киножурналист Алекс Малышенко. - У фильма очень сильные кастинг, операторская работа, работа художника-постановщика, костюмы и грим. Единственное предостережение: если по трейлеру вы ожидаете сплошной экшн, то приготовьтесь лучше к драме. Недаром фильм называется "Дюна. Часть первая". Вторую часть режиссеру не позволили снимать сразу же - очевидно, продюсеры хотят сначала увидеть реакцию зрителей на этот фильм".

"Гунда", реж. Виктор Косаковский

Детальное наблюдение за жизнью свиньи Гунды, ее поросят, двух коров и одноногой курицы на норвежской ферме. В документальном фильме не появляются люди, а музыкальное сопровождение - это звуки природы.

Предыдущая лента российского документалиста Виктора Косаковского - "Акварель", была посвящена воде. Снимали с частотой 96 кадров в секунду - вместо стандартных 24-х. Имела целью показать воду с точки зрения самой воды. "Гунда" рассматривает животных с их же точки зрения.

Продюсер картины - американский актер Хоакин Феникс, также известный своей зоозащитной деятельностью.

Черно-белую ленту презентовали на Берлинском международном кинофестивале в 2020-м. Выиграла в номинации "Лучший документальный фильм" на кинофестивалях в Стокгольме и Софии.

"Зверь в его голове", реж. Эмбер Роуз Сили

Аналитик ФБР Билл Хагмайер изучает девиантное поведение серийных убийц. Проводит серию интервью с Тедом Банди, который жестко убил по меньшей мере 36 женщин. Харизматичный преступник начинает эмоционально воздействовать на Билла, из-за чего ему становится все сложнее оставаться беспристрастным.

Тед Банди - один из самых известных серийных убийц США. Доказано, что он убивал женщин в течение 1970-х, точное количество его жертв остается неизвестным. Существуют версии, что их может быть более ста. Преступника казнили на электрическом стуле в 1989. Во время его казни толпа устроила празднование с фейерверками прямо напротив тюрьмы, где это происходило.

Фигура маньяка широко освещена в массовой культуре. Один из последних фильмов о Теде Банди - лента "Красивый, плохой, злой", где его сыграл американский актер Зак Эфрон. Послужил одним из прототипов для создания персонажей Ганнибала Лектера из серии книг Томаса Харриса, а также Патрика Бэйтмана из романа "Американский психопат" Брета Истона Эллиса.

В "Зверь в его голове" роль Теда Банди исполнил канадский актер Люк Кирби, известный по комедийному сериалу "Удивительная миссис Мейзел". Аналитика ФБР Билла Хагмайера играет американский актер Элайджа Вуд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потрясающие спецэффекты и драки: выпустили трейлер новой части "Матрицы"

11 сентября завершился 78-й Международный Венецианский кинофестиваль. Показали три украинских фильма - "Відблиск" Валентина Васяновича, "Носоріг" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша. Последняя лента, снятая в копродукции Украины, Словакии и Чехии, получила награду за лучший сценарий в секции "Горизонты". Рассказывает о жизни украинских женщин, которые рожают во время заключения в тюрьме.