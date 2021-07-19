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понедельник, 19 июля 2021 13:40

Кошки, лошади и плюшевые лягушки - художник рисует портреты домашних любимцев
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Александр Грехов рисует портреты домашних любимцев
Фото: facebook.com/aleksandrgrekhov
Художник начал этот проект в 2019-м
"Клиенты делают селфи", - пишет художник на своей странице в Facebook.
Чаще всего заказывают портреты котов
Художник нарисовал более 25-ти портретов котов

Александр Грехов рисует портреты домашних любимцев.

"Думаю, что стилистически все началось с трагического события, когда в 2019 году умерла известная интернет-кошка Grumpy Cat, - говорит художник. - Тогда ее нарисовал, и в таком же стиле затем продолжил уже рисовать других животных. После этого была небольшая пауза. Нарисовал кота знакомой, и люди начали заказывать своих кошек и собак, и уже здесь все сформировалось в отдельный проект".

Сегодня Александр Грехов делится фотографиями домашних любимцев рядом с портретами.

"Клиенты делают селфи", - пишет художник в Facebook.

"Рисовать животных - это больше хобби, - продолжает Грехов. - Обычно это у меня сезонное предложение "Нарисую вашего кота", потому что в обычное время есть текущая работа, выставочные проекты. Точно не считал, но создал уже более 25 портретов кошек. Из неожиданных заказов однажды попросили нарисовать лошадь и плюшевую игрушку-лягушку".

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Александр Грехов прежде всего известен как автор серии плакатов "Квантовый скачок Шевченко". На портретах поэт изображен в образах Дарта Вейдера, Гарри Поттера, певца Джона Леннона и даже художницы Фриды Кало. В 2019-м эта выставка вызвала общественную дискуссию, ее проведение пытались сорвать, работы порезали. Позже в стиле "Квантового скачка Шевченко" Грехов нарисовал животных из Красной книги.

В феврале 2021-го Александр Грехов представил онлайн-выставку "10 лиц Леси Украинки" к 150-летию поэтессы.

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