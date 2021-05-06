"Кому Вниз" выпустили песню на эрзянском языке

Украинская рок-группа "Кому Вниз" выпустила песню на эрзянском языке. Фото: Київський Рок Клуб

Украинская рок-группа "Кому Вниз" выпустила песню на эрзянском языке, одном из государственных Республики Мордовия. Клип на своем канале опубликовал главный старейшина эрзянского народа Сыресь Боляень.



"В основу композиции положены слова эрзянской поэтессы Алины Подгорновой. Музыка — эрзянского композитора Ольоша (Olöš). Аранжировка и исполнение группы "Кому Вниз", - говорится в описании.



Песня называется "Обращение к Тюште". Тюштя — герой эрзянской мифологии, сын бога грома и войны Атямшкая и земной девушки Литовы. Героя призывают вернуться, чтобы спасти эрзянский язык.



Сыресь Боляень известен тем, что критикует национальную политику президента РФ Владимира Путина. В обращении к Верховному комиссару ОБСЕ по вопросам нацменьшин Боляень заявил: "Мы не хотим становиться русскими, дайте нам быть собой".

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"Кому Вниз" - украинская рок-группа, созданная в 1988 году в Киеве. Частично пишут композиции на слова Тараса Шевченко. Своим творчеством коллектив значительно повлиял на дальнейшее развитие киевской и всеукраинской сцены готического металла и фолк-металла, способствовал появлению отечественных исполнителей на государственном языке.