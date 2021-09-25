Компания Disney через суд пытается сохранить права на персонажей Marvel

Иски Disney касаются наследников ряда известных авторов, в частности Стива Дитко, Дона Рико, Дона Хека и Джина Колана. Фото: Pexels

Компания Disney судится с братом главного редактора Marvel Comics Стэном Ли и родственниками других создателей комиксов Marvel с целью сохранить эксклюзивные авторские права на самых известных в мире персонажей. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Иски Disney касаются наследников ряда известных авторов, в частности Стива Дитко, Дона Рико, Дона Хека и Джина Колана.

Как отмечается. Disney хочет закрепить за собой авторские права на ряд самых известных персонажей, которые ежегодно приносят миллионы долларов прибыли, а именно: Железного человека, Человека-паука, доктора Стрэнджа, Человека-муравья, Ястреба, Черную вдову, Сокола, Тора и других.

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Согласно действующему законодательству США если авторские права на произведение художника находятся у его работодателя, то через некоторое время сам автор или его наследники могут ходатайствовать о передаче этих прав.

Но Disney настаивает, что Marvel имела исключительный творческий контроль над созданием персонажей и комиксов и платила авторам по контракту. Это, по мнению адвокатов Disney, означает, что авторские права должны быть закреплены за компанией-работодателем.

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