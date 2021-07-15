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четверг, 15 июля 2021 21:35

Koktebel Jazz Festival впервые пройдет на Арабатской Стрелке

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Автор: Koktebel Jazz Festival
 

В этом году Koktebel Jazz Festival пройдет на Арабатской Стрелке в селе Счастливцево в Херсонской области с 2 по 5 сентября. Это уже восемнадцатый фестиваль, который до российской аннексии Крыма проходил на полуострове в Коктебеле.

Теперь он будет проходить в новом формате под названием Koktebel Arabatka на 3-х сценах: большой Nu Stage, джазовой и камерной Jazz & Blues Cafe и Open Stage для музыкальных открытий.

Также в этом году будут действовать 7 креативных резиденций с 29 августа по 5 сентября. 7 кураторов представят 7 творческих концепций в конце фестиваля. Среди них одна посвящена Крыму. Также будут работать детская артрезиденция, для джазовых музыкантов, для артистов перформативных искусств и т.д.

По 29 июля фестиваль объявил Опен Колл для музыкантов на Open Music Residence. Отобранные музыканты сыграют на Open Stage. Именно на этой сцене начинали Джамала, ДахаБраха, Panivalkova.

По мнению президента Koktebel Jazz Festival Лилии Млинарич, артрезиденции – один из самых результативных форматов работы для художников, чтобы создавать что-то необычное.

"Этот формат позволяет полностью погрузиться в творчество, отойти от повседневности, приблизиться к природе, найти инсайт в беседе с единомышленниками. Мы давно думали над тем, что можно и нужно создать настоящее комьюнити для художников. Уверены, этот проект принесет свежий воздух и создаст особую атмосферу", – объясняет Лилия Млинарич.

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Коса Арабатская Стрелка на побережье Азовского моря официально является частью Крымского полуострова. От материковой Украины ее отделяет Генический пролив.

Впервые Koktebel Jazz Festival состоялся в 2003 году в Коктебеле. После аннексии Крыма проходил в Затоке, Черноморске, Скадовске и на Трухановом острове в Киеве. В оккупированном Крыму с 2014 года проходит Koktebel Jazz Party.

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