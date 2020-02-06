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четверг, 06 февраля 2020 09:54

Koktebel Jazz Festival возвращается к морю

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Koktebel Jazz Festival возвращается к морю
Koktebel Jazz Festival планируют провести в Скадовську.Фото: kp.ua

18-й джазовый фестиваль Koktebel Jazz Festival планируют провести в этом году в Скадовске Херсонской области.

Об этом написал в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, сообщает Лига.нет.

По его словам, подписание соответствующего меморандума о сотрудничестве организаторов фестиваля Джаз-Коктебель и власти состоится 14 февраля.

После оккупации Россией Крыма организаторы были вынуждены перенести фестиваль из Коктебеля.

После вынужденно переезда из Крыма фестиваль пять раз проходв под Одессой: два раза в Заливе и три раза в Черноморскую. В прошлом году Koktebel Jazz Festiva провели в облегченном варианте "творческой дачи" на Трухановом острове в Киеве.

Осенью 2019 оргкомитет фестиваля совершил творческую экспедицию, во время которой команда посетила Херсон, Бердянск, Коблево и в итоге остановила свой выбор на Скадовске.

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Стоит отметить, что оккупационные власти Крыма активно использует бренд джаза в Коктебеле, поэтому в конце августа там планируют провести свой джазовый фестиваль.

В конце августа 2018 года в Черноморскую в Одесской области в третий раз прошел Koktebel Jazz Festival. В город мероприятие переехал из Залива, Белгород-Днестровского района. Поиски нового места проведения фестиваля начались еще в 2014-м после российской аннексии Крыма.

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