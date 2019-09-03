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вторник, 03 сентября 2019 09:12

Koktebel Jazz Festival пройдет на Трухановом острове

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Koktebel Jazz Festival пройдет на Трухановом острове

В этом году фестиваль Koktebel Jazz пройдет в Киеве и будет называться "Джаз Коктебель: творческая дача".

Локациями станут Труханов остров, пляж и площадка Южного Берега Киева, где три дня "будет создан настоящий Крым", передает "112 канал".

Крыму также посвятят отдельную резиденцию, где соберут проекты и коллаборации крымских художников, предоставят возможности для нетворкинга.

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Организаторы решили в этом году устроить фестиваль исключительно джазовый. Хедлайнеров не будет. Точнее, фестиваь пройдет в модели "хедлайнеры - все". Кроме музыки, запланированы различные форматы и виды искусства - кино, поэзия, инсталляции, активные игры и многое другое.

У 2020 году Koktebel Jazz Festival вернется на берег Черного моря.

2 сентября в пустыне Блэк Рок в американском штате Невада заканчивается фестиваль независимого искусства Burning Man.Стартовал он 25 августа. Тематика нынешнего фестиваля - метаморфозы.

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