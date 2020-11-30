Книга Жадана вышла на итальянском

Роман Сергея Жадана "Интернат" о российско-украинской войне перевели на итальянский. Появится в магазинах в начале декабря. Фото: dsnews.ua

Роман Сергея Жадана "Интернат" вышел на итальянском. Стал первым переведенным художественным произведением в Италии о российско-украинской войне в Донбассе.

35-летний Паша преподает украинский язык в школе на востоке Украины. Соседний город оккупируют. Должен поехать туда и забрать племянника из интерната, которого, вполне возможно, уже нет. Паша опаздывает на последний автобус, поэтому идет через болота и блокпосты, встречает сепаратистов, по сюжету.

"Вооруженный конфликт на востоке Украины заинтересует итальянского читателя, хотя для полного понимания текста следует иметь хотя бы минимальную политическую и даже литературную осведомленность, - говорит одна из переводчиков книги, литературовед Джованна Броджи. - Безусловно, это не традиционная книга о войне, как кто-то может стереотипно представлять стороны конфликта, где известно, кто против кого воюет. Здесь нет четкого разделения на плохих и хороших. В произведении присутствует война, однако главная тема романа - не война сама по себе, а общая человеческая трагедия, касается всех".

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По ее словам, одним из проблемных моментов перевода стал выбор названия. В итальянском нет точного соответствия слову "интернат". Книга под названием Il Convitto появится в магазинах в начале декабря.

Полторы тысячи экземпляров выпустит римское издательство Voland Edizioni. Ранее перевело "Ворошиловград" и "Месопотамию".

Сергей Жадан и Екатерина Калитко примут участие в вечере Пауля Целана - немецкоязычного поэта из Черновцов. Мероприятие проводит Австрийский культурный форум в Киеве. Начало - 3 декабря в 19:00 в Довженко-центре на Сцене 6.