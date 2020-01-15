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среда, 15 января 2020 11:25

Книга Забужко вошла в список мировых бестселлеров по версии The New York Times

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Книга Забужко вошла в список мировых бестселлеров по версии The New York Times
В 2019 году Оксана Забужко стала лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко. Фото: prolviv.com

Сборник произведений украинской писательницы Оксаны Забужко вошла в перечень самых ожидаемых книжных новинок 2020 по версии New York Times.

Туда вошли истории, касающиеся Оранжевой революции, соперничества и тенниса. Книга Your Ad Could Go английском языке будет доступна с 28 апреля при поддержке американского издательства Amazon Crossing.

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Всего в перечне 77 книг авторов со всего мира: Африки, Азии, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Океании.

Премия "Книга года BBC-2019" объявила победителей в 3 номинациях. Церемония вручения состоялась в столичном Художественном Арсенале.

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Дата
15
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