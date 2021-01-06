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среда, 06 января 2021 14:57

"Книга года - 2020" объявила короткие списки

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&quot;Книга года - 2020&quot; объявила короткие списки
Всеукраинский рейтинг "Книжка року" был основан Константином Родиком и Галиной Родиной в 1999 году. Он оценивает книги, изданные в течение литературно-книжного сезона. От украинской современной литературы, переводов классики до детской литературы и художественных изданий. Фото: Facebook

Всеукраинский рейтинг "Книга года 2020" объявил короткие списки в 7 номинациях. Насчитывается 355 изданий. Ознакомиться с полным перечнем можно здесь.
Церемония награждения состоится в начале февраля.

Чтобы сформировать короткие списки, 98 экспертов оценили около 1000 книг. Полные списки каждой из номинаций формируются на основании ассортимента магазинов и информации издательских сайтов.

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Премия существует уже 22 года. В прошлом году лауреатами стали роман Марии Матиос "Букова земля" в номинации "Красне письменство", упорядоченный Вахтангом Кипиани сборник документов "Справа Василя Стуса" - "Хрестоматія", журналистское расследование Андрея Яницкого "Приватна історія. Злет і падіння найбільшого приватного банку України" - номинация "Обрії". Гран-при получила книга Василия Косива "Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989".

"Книгой года BBC" стал дебютный роман "Юпак". Автор - ветеран российско-украинской войны Сергей Лещенко, подписывается позывным "Сайгон".

"Юпак" - народное название мотоцикла "Иж Юпитер-5". Сельская жительница разочарована, что достался не ее мужу. Накладывает на транспортное средство проклятие. Действует на каждого, кто становится собственником. Но местные мужчины все равно хотят овладеть мотоциклом. Потому что это престиж, свидетельство успеха, шанс на любовь и лучшую жизнь, по сюжету.

"Я себя вообще к литературе не причисляю, ни к какой. Камон, я придумываю классные истории и пишу тексты. И мне хочется, чтобы эти истории были класснее. Вы можете покупать, можете не покупать. Вы можете награждать, можете не награждать. Причем тут литература, зачем мне этот дискурс? Зачем мне ходить на панельные дискуссии, я лучше сяду и еще что-нибудь придумаю", - говорит в интервью BBC.

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06
января

Шевченко дописал "Заповіт"

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