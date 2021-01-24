Китай выпустил документальный фильм к годовщине эпидемии коронавируса

В Китае выпустили документальный фильм о Ухань. Приурочен начала эпидемии COVID-19, началась с этого города. Называется "Дни и ночи в Ухане".

Картина объединяет видео 30 режиссеров, которые показывают страдания и жертвы, принесенные 11 миллионами жителей города, медицинским персоналом и передовыми рабочими во время борьбы с коронавируса.

Фильм создали при государственной поддержке.

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Автор: chinafilminsider.com В документальном фильме "Дни и ночи в Ухане" показали вид сверху безлюдных дорог в первый день блокировки города.

Также накануне выпустили документальный фильм о коронавирус "Вспышка - вирус, поразивший мир". Показали секретные кадры из Уханя. Тайваньские медики утверждают, что китайские власти пытались скрыть информацию о вирусе. Пандемию можно было бы избежать, если бы Китай сразу сообщил миру об опасности, по их словам.

2 декабря 2019 года в городе Ухань, который находится в центральном Китае, зафиксировали первый случай пневмонии неизвестного происхождения. Впоследствии было установлено, она вызвана бетакоронавирусом 2019-nCoV.