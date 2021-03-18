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четверг, 18 марта 2021 00:45

Китай будет блокировать трансляцию "Оскара"

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Китайские власти приказали местным СМИ не транслировать церемонию вручения премии "Оскар" и в целом приостановить освещение события. Это связано с тем, что номинировали документальный фильм о протестах в Гонконге - "Не разделяй". Вышел 2019-го, еще тогда приказали ничего не писать в медиа о режиссере, норвежце Андреасе Хаммере.

Также американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао может стать потенциальным обладателем статуэтки за лучший фильм, сняла "Земля кочевников". Критиковала китайские власти, в частности в интервью 2013 года назвала Китай "местом, где везде царит ложь". Уже получила "Золотой глобус", также фильм стал лучшим по версии Европейской киноакадемии.

Автор: DW
  Массовые антиправительственные протесты в Гонконге начались в июне 2019-го, когда более 1 млн человек вышли протестовать против законопроекта, который позволяет выдавать людей на материковый Китай для суда над ними. Закон предусматривает уголовную ответственность за призывы к отделению Гонконга от Китая, подрывную деятельность против власти или сговор с иностранными силами. Максимальное наказание - пожизненное заключение.
Массовые антиправительственные протесты в Гонконге начались в июне 2019-го, когда более 1 млн человек вышли протестовать против законопроекта, который позволяет выдавать людей на материковый Китай для суда над ними. Закон предусматривает уголовную ответственность за призывы к отделению Гонконга от Китая, подрывную деятельность против власти или сговор с иностранными силами. Максимальное наказание - пожизненное заключение.

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Приказы отдает пропагандистский отдел Коммунистической партии Китая. О давлении сообщили Radio Free Asia и Hong Kong's Apple Daily.

Церемония "Оскара" состоится 25 апреля.

19 декабря 1984-го, после многолетних переговоров, британские и китайские лидеры подписали соглашение о возвращении Гонконга в 1997-м в обмен на сохранение там капиталистической демократии. Для Гонконга была определена формула "Одна страна, две системы". То есть демократический регион в рамках авторитарной китайской системы управления.

Массовые антиправительственные протесты в регионе начались в июне 2019-го, когда более 1 млн человек вышли протестовать против законопроекта, который позволяет выдавать людей на материковый Китай для суда над ними. Закон предусматривает уголовную ответственность за призывы к отделению Гонконга от Китая, подрывную деятельность против власти или сговор с иностранными силами. Максимальное наказание - пожизненное заключение.

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