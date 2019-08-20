Киностудия Warner Bros. анонсировала "Матрицу 4"

Американская киностудия Warner Bros. анонсировала продолжение научно-фантастической трилогии "Матрица". В четвертом фильме киносерии канадский актер Киану Ривз вернется к роли Нео.
Канадка Кэрри-Энн Мосс также вновь сыграет Тринити. Сценаристкой и режиссером ленты станет Лана Вачовски, сообщает Variety.
Другие двое сценаристов - писатели. Боснийско-американский автор украинского происхождения Александр Хемон и англичанин Дэвид Митчелл.
Производство "Матрицы 4" стартует в начале 2020 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юэн МакГрегор вернется к роли Оби-Вана Кеноби
Трилогия "Матрица" выходила в течение 1999-2003 годов. Собрала в мировом прокате $1,6 млрд.
×
Комментарии