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четверг, 04 октября 2018 12:53

Кинорынку Украины грозит советизация - EU Reporter

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Кинорынку Украины грозит советизация - EU Reporter
Европейское издание EU Reporter проанализировало развитие отечественного рынка киноиндустрии 2015-2017 годов. Фото: MoeMisto.ua

В европейском издании EU Reporter вышла статья "Кинорынок Украины: динамика развития и угроза "советизации"!", посвященная анализу развития отечественного рынка киноиндустрии в 2015-2017 годах. Отмечая высокие темпы развития рынка, автор выделяет в качестве его ключевой проблемы соотношение механизмов рыночного саморегулирования и государственного вмешательства в производство и прокат кинокартин.

В статье отмечается, что попытки государственного вмешательства в регулирование кинорынка приводят не столько к его качественным позитивным изменениям, сколько к росту коррупционогенности и волюнтаризма. Так, по данным экспертов, на 1 качественный украинский фильм, пользующийся спросом у зрителей, приходится 3-5 фильмов, имеющих государственную поддержку, но которые совершенно не хотят смотреть зрители. Реализация государственных мер поддержки киноиндустрии часто проводится таким образом, чтобы жесткой критикой отдельных успешных кинопроизводителей и прокатчиков отвлечь внимание общественности от "теневых" потоков перераспределения бюджетных средств в пользу "своих" людей. Чиновничество и ряд связанных с ним коррупционными схемами кинофирм пытаются, прикрываясь методами господдержки, добиться "выдавливания" зрелищных, достаточно эстетически качественных, с хорошим актерским составом, американских фильмов низкокачественными, не пользующимися популярностью у зрителей, но имеющих господдержку, украинскими. В качестве инструмента же они пытаются использовать решения Антимонопольного комитета Украины.

Проблемы киноиндустрии уже неоднократно становились предметом его рассмотрения. Европейские эксперты выказывают скрытый оптимизм в отношении того, что новый состав АМКУ, во главе с Терентьевым Юрием Александровичем, сможет при очередном рассмотрении вопроса занять взвешенную позицию, основанную на мировом опыте государственного регулирования киноиндустрии в рыночных условиях, а не будет следовать стратегии сохранения институциональной памяти советского периода.

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Дата
04
октября

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