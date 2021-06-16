Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs объявил старт приема заявок

Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs объявил старт приема фильмов на конкурсные программы и питчинг проектов. Кинофорум пройдет в пятый раз с 26 сентября по 2 октября в Харькове.

Принимают заявки на три конкурсные программы: национального полнометражного документального кино, международный конкурс "Украина глазами мира", посвященный 30-й годовщине независимости, и короткометражного кино. Полнометражные фильмы можно подавать до 25 августа, дедлайн для короткого метра — 1 сентября.

Также в рамках кинофестиваля состоится питчинг проектов Meet Film Industry. Это единственный на сегодня питчинг проектов полнометражного неигрового кино на востоке Украины, который ежегодно проходит с 2018 года. Подавать заявки на нынешний питчинг можно до 1 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто является главной надеждой украинского кино

В этом году Kharkiv MeetDocs будет проходить в смешанном формате, онлайн и офлайн одновременно. По словам организаторов фестиваля, сначала они планировали провести весь фестиваль полностью офлайн, запланировав ряд мероприятий к 30-летию независимости. Однако не получили финансирование от Украинского культурного фонда.

"Мы планировали масштабировать пятый юбилейный фестиваль и сделать ряд параллельных мероприятий в рамках фестиваля к 30-й годовщины Дня Независимости Украины, в частности образовательный ХАБ с привлечением международных фильммейкеров, которые работают со стримминговыми платформами Netflix, HBO, Amazon Prime, Sky. Поэтому подали два проекта на рассмотрение УКФ и получили от экспертов высокие баллы. Письмом нас пригласили к переговорным процедурам, которые де-факто так и не состоялись. Вместе с другими проектами, у которых также были высокие проходные баллы, мы получили письмо, что проект утвержден дирекцией фонда, но на заседании Рады 20 мая решение было отменено Наблюдательным советом без комментариев и апелляций в режиме ручного отбора," — объясняет директор фестиваля Евгения Кригсхайм.

В прошлом году на Kharkiv MeetDocs в национальном конкурсе полнометражных лент победил фильм Романа Любого "War Note" о войне глазами украинских военных. Лента состоит из личных видео солдат, которые они записывали на российско-украинской войне на Донбассе.

Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs состоялся впервые в 2017 году. Его основной фокус — культура, проблемы, жизнь в восточных областях Украины. В прошлом году на фестивале представили 24 полнометражных и 47 короткометражных лент.