 
Ексклюзивы
1/5
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 531
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 504
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1296
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 801
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 396
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
6 Просмотров: 576
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 684
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 873
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
4
10
7
1
21
&quot;Смелые могут копать глубже&quot; - рэпер Frazé-Frazénko издал новый альбом
"Смелые могут копать глубже" - рэпер Frazé-Frazénko издал новый альбом
Выставки в садах: как творить искусство во время пандемии
Выставки в садах: как творить искусство во время пандемии
Екатерина Кухар выпустила своих первых &quot;лебедей&quot;
Екатерина Кухар выпустила своих первых "лебедей"
Покажут короткометражки, претендующие на &quot;Оскар&quot;
Покажут короткометражки, претендующие на "Оскар"
Показали иконы на ящиках, в которых &quot;хранили смерть&quot;
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Видео
Все видео
Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs объявил старт приема заявок
Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs объявил старт приема заявок
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
В сеть выложили первый трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2
В сеть выложили первый трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2
Священник должен был читать молитву, когда рядом происходит секс
Священник должен был читать молитву, когда рядом происходит секс
Деревья для премьера, бегство от нацистов, приключения 30-летних — пройдет 5-я "Неделя швейцарского кино"
Деревья для премьера, бегство от нацистов, приключения 30-летних — пройдет 5-я "Неделя швейцарского кино"
Интервью
1/5
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 1161
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 144
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 801
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 234
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 225
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
среда, 16 июня 2021 21:35

Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs объявил старт приема заявок

  Комментировать
Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs объявил старт приема заявок
Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs объявил старт приема заявок

Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs объявил старт приема фильмов на конкурсные программы и питчинг проектов. Кинофорум пройдет в пятый раз с 26 сентября по 2 октября в Харькове.

Принимают заявки на три конкурсные программы: национального полнометражного документального кино, международный конкурс "Украина глазами мира", посвященный 30-й годовщине независимости, и короткометражного кино. Полнометражные фильмы можно подавать до 25 августа, дедлайн для короткого метра — 1 сентября.

Также в рамках кинофестиваля состоится питчинг проектов Meet Film Industry. Это единственный на сегодня питчинг проектов полнометражного неигрового кино на востоке Украины, который ежегодно проходит с 2018 года. Подавать заявки на нынешний питчинг можно до 1 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто является главной надеждой украинского кино

В этом году Kharkiv MeetDocs будет проходить в смешанном формате, онлайн и офлайн одновременно. По словам организаторов фестиваля, сначала они планировали провести весь фестиваль полностью офлайн, запланировав ряд мероприятий к 30-летию независимости. Однако не получили финансирование от Украинского культурного фонда.

"Мы планировали масштабировать пятый юбилейный фестиваль и сделать ряд параллельных мероприятий в рамках фестиваля к 30-й годовщины Дня Независимости Украины, в частности образовательный ХАБ с привлечением международных фильммейкеров, которые работают со стримминговыми платформами Netflix, HBO, Amazon Prime, Sky. Поэтому подали два проекта на рассмотрение УКФ и получили от экспертов высокие баллы. Письмом нас пригласили к переговорным процедурам, которые де-факто так и не состоялись. Вместе с другими проектами, у которых также были высокие проходные баллы, мы получили письмо, что проект утвержден дирекцией фонда, но на заседании Рады 20 мая решение было отменено Наблюдательным советом без комментариев и апелляций в режиме ручного отбора," — объясняет директор фестиваля Евгения Кригсхайм.

В прошлом году на Kharkiv MeetDocs в национальном конкурсе полнометражных лент победил фильм Романа Любого "War Note" о войне глазами украинских военных. Лента состоит из личных видео солдат, которые они записывали на российско-украинской войне на Донбассе.

Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs состоялся впервые в 2017 году. Его основной фокус — культура, проблемы, жизнь в восточных областях Украины. В прошлом году на фестивале представили 24 полнометражных и 47 короткометражных лент.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs объявил старт приема заявок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Подозреваемый нардеп бежал за границу

Власть взялась за раскол церкви

В Ватикане заявили о поддержке борьбы украинцев

Младше на 36 лет: четвертый раз женился легендарный комик

Экспериментальный цех украинского завода выпустил автомобиль

Женщина родила в прямом эфире телеканала

Советские войска открыли огонь по демонстрантам

Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ

Атаману пришили отрубленную голову

Елена Зеленская заразилась коронавирусом

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 12024
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 5697
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 2808
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2403
Байден и Путин встретились в Женеве
Байден и Путин встретились в Женеве
5
 Просмотров: 2277
Культура
Национальная кинопремия проигнорировала фильм о Шевченко-самурае - кинокритик
Национальная кинопремия проигнорировала фильм о Шевченко-самурае - кинокритик
 Просмотров: 99
Сокровища украинского фольклора: презентовали уникальную серию книг
Сокровища украинского фольклора: презентовали уникальную серию книг
 Просмотров: 72
"Смелые могут копать глубже" - рэпер Frazé-Frazénko издал новый альбом
"Смелые могут копать глубже" - рэпер Frazé-Frazénko издал новый альбом
4
 Просмотров: 63
Большинство фильмов о Донбассе. Не хватает Крыма - кинокритик
Большинство фильмов о Донбассе. Не хватает Крыма - кинокритик
 1 Просмотров: 36
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
 1 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
6
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
4
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
Голосов: 34
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть