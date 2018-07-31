Киберполиция заблокировала популярный ресурс для просмотра фильмов

Заблокировали украинский ресурс для просмотра фильмов. Фото с открытых источников

Киберполиция заблокировала популярный сайт kinoprostir.com для просмотра сериалов и фильмов.

Как сообщают правоохранительные органы - сайт незаконно размещал контент, защищенный авторским правом, передает 24 канал.

Администратором сайта был 31-летний уроженец Киевской области. Аппаратуру, с помощью которой он распространял материалы с нарушением авторских прав, человек разместил в своей квартире.

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По разным данным, ежемесячно сайт kinoprostir.com посещали более 400 тыс. пользователей. Большинство посетителей были из Украины.

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