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четверг, 27 июня 2019 13:25

Kazka, Антитіла та "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" дадут бесплатный концерт

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Kazka, Антитіла та &quot;БЕZ ОБМЕЖЕНЬ&quot; дадут бесплатный концерт
На концерте группа Kazka представит сингл "Песня смелых девушек". peopletalk.ru

Концерт ко Дню Независимости Украины пройдет 10 июля в Мариинском парке в Киеве. Выступят группы Kazka, Антитіла та "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz. Мероприятие называется "С Днем рождения, Украина!".

"Привет! Ждем вас 10 июля в Мариинском парке. Вместе мы отпразднуем день рождения страны, споем песни, которые уже завоевали сердца ваши, - "Плакала" и "Праздники", и представим наш новый сингл, первый из альбома NIRVANA - "Песню смелых девушек", - говорят участники группы KAZKA.

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14 июня коллектив Kazka выпустил песню из будущего альбома Nirvana. Выход пластинки планируется на сентябрь. Композиция "Песня смелых девушек" - новый женский манифест. По словам участников группы, это призыв знать себе цену и не позволять себя обижать. Презентация нового альбома состоится 14 ноября в киевском Дворце Спорта.

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