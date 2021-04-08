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четверг, 08 апреля 2021 15:31

Каждый приход в школу начинается с приветствия. Одна ромка никогда не слышала, чтобы ее дочь здоровалась
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Художественную школу Rom Art называют одной из фишек города Мукачево на Закарпатье. В 2017-м основал заведение для ромских детей художник 42-летний Тиберий Йонаш. Кроме собственных средств привлекает спонсорские и гранты. Когда не может вести обучение, художника подменяет одна из его дочерей.

"Не все местные художники смирились с тем, что в их когорте может быть выходец из ромской семьи, - рассказывает о себе Тиберий Йонаш. - Некоторые открывали передо мной мастерские, обучали меня, а некоторые и говорить не хотели. Я успел закончить детскую художественную школу имени Михая Мункачи в Мукачево. Проводил там больше времени, чем в основной. Затем два года поучился в Ужгородском художественном колледже имени Адальберта Эрдели. Далее родителей не могли помогать. Они музыканты и хотели, чтобы пошел по их стопам. Но выбрал художественное направление. В 20 лет уже имел устойчивый доход от проданных картин".

Автор: Радослава Кабачий
  Художник Тиберий Йонаш в 2017-м основал в Мукачево на Закарпатье художественную школу для ромских детей
Художник Тиберий Йонаш в 2017-м основал в Мукачево на Закарпатье художественную школу для ромских детей

Мукачевские ромы говорят только на венгерском, в отличие от ужгородских владеющих ромским, или свалявских - говорят и на украинском и венгерском.

Помещение школы - это один класс, примерно 12 на 8 м, арендованный в частном доме. Вывеска с элементами цыганской символики - зелено-синего флага и колеса, подпись на двух языках - украинском и венгерском. В планах арендовать еще одно помещение рядом для обучения гончарству. Также Тиберий Йонаш хочет сделать для учеников поисковые выезды мастер-классы в Ужгород и Берегово, многодневный пленэр для самых талантливых в Карпаты, выдать настенный календарь с детскими работами. Надеется также привезти детские работы для двухнедельной выставки в Киев. В столице уже купили несколько картин ученицы Rom Art. Обычно из проданных на выставках произведений Тиберия и учеников две трети вырученных средств идет на благотворительность и помощь больным онкологией детям.

Автор: Радослава Кабачий
  13-летняя Морика Йонаш посещает художественную школу Rom Art четвертый год. Несколько ее работ продали в Киеве
13-летняя Морика Йонаш посещает художественную школу Rom Art четвертый год. Несколько ее работ продали в Киеве

"Группы детей небольшие, по 15 человек, отобранных по возрастному принципу и при наличии таланта. Сразу не беру никогда, - продолжает Йонаш. - Учим от азов и до более сложных техник. Ученики должны иметь чувство объема того, что рисуют, потому приношу им сюда различные предметы, иногда из глины делаем сами. Без развития культуры они будут не развиваться, а топтаться на месте.

Лучшие работы возим по выставкам. Работаю с рядом санаториев, оформлял рестораны и гостиницы, продаю картины через интернет и подрабатываю художественным репетиторством. Поэтому ромские дети ходят в мою школу бесплатно. Речь идет не только о вознаграждении за обучение, но и обеспечение всем необходимым - бумагой, мольбертами, красками, кистями. Они не только здесь занимаются, но и получают домашнее задание.

Однако, занятия в школе есть все же базовыми: не у всех есть обувь чтобы прийти, не всех пускают родители, и это угнетает больше всего. Максимум 10 процентов родителей видят толк в возможности бесплатного обучения живописи. Иногда бывают и другие выходки судьбы. Например одна из самых перспективных учениц в 13 лет сбежала из лагеря с парнем - ни о каком рисования поэтому речи больше не было.

Однако позитив тоже есть, несмотря на то, что дети ходят редко. Каждый приход начинается с проверки чистоты рук и обязательного приветствия: в свое время это очень удивило одну ромку, которая никогда не слышала, чтобы ее дочь здоровалась. Руководство средней школы просит, чтобы я влиял на детей ходить в основную. Однако считаю главной своей миссией Rom Art.

Организовую отдельные проекты в смежных ромских общинах. К примеру, первый филиал школы в форме выездных мастер-классов открыли в селе Ратовцы Ужгородского района. Проект осуществили с помощью Фонда "Відродження". Помещение предоставила местная религиозная община - Евангельская церковь живого Бога. Меня удивило то, насколько талантливы ромские дети сельской местности. В школе они лишены возможности раскрывать свои таланты. Мне кажется, что наши дети лучше развиваются в своем кругу. Поэтому я решил создать художественную школу специально для них. Кроме того, что они учатся рисованию, я также их воспитываю, поддерживаю жажду обучения. Все дети разные. Мне интересно выявить талант. Если вижу, что ученику не идет рисование, то не скрываю этого, а говорю, чтобы попробывали себя в пении или игре на музыкальных инструментах. С теми же детьми, которым удается, я работаю очень настойчиво, делаю все, чтобы они влюбились в эту профессию так как я".

Автор: Радослава Кабачий
  На стенах мастерской художественной школы Rom Art висят работы учеников и ромский флаг. Его утвердили на Всемирном конгрессе ромов в Лондоне 8 апреля 1971 г.
На стенах мастерской художественной школы Rom Art висят работы учеников и ромский флаг. Его утвердили на Всемирном конгрессе ромов в Лондоне 8 апреля 1971 г.

4 марта в Ужгороде состоялась презентация антологии малой прозы "Шлях (до) ромів", в которую вошли произведения закарпатских авторов. Среди иллюстраций картины Тиберия Йонаша. Одна из таких работ - "Лозоплетение", показывает характерное занятие закарпатских ромов.

Автор: Радослава Кабачий
  Картина «Девушка с цветами» Тиберия Йонаша украсила презентацию книги «Шлях (до) ромів» в Ужгороде. Полотно выдвинули на премию им. Александра Духновича Мукачевского горсовета
Картина «Девушка с цветами» Тиберия Йонаша украсила презентацию книги «Шлях (до) ромів» в Ужгороде. Полотно выдвинули на премию им. Александра Духновича Мукачевского горсовета

"Возможно, эта книга не попадет в ромские поселения, потому что многие из них жителей не письменные. Ее читать будут более интегрированые. Но выход книги свидетельствует о том, что происходит революция не только среди ромов, но и в обществе, которое сможет посмотрит на нас с другой стороны ", - сказал ромский общественный деятель Мирослав Горват.

Автор: Радослава Кабачий
  Выставка «Краски ромской души» Тиберия Йонаша и его учеников состоялась в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве с 4 по 15 ноября 2020 г.
Выставка «Краски ромской души» Тиберия Йонаша и его учеников состоялась в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве с 4 по 15 ноября 2020 г.

8 апреля 1951-го в Лондоне, Великобритания на Всемирном конгрессе ромов утвердили флаг и гимн этого народа. Приурочили дату ко "дню лошадей". Этот праздник ромов Трансильвании когда лошадей выводят из зимних конюшен и украшают венками.

Автор: Роман Кабачий
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Дата
08
апреля

Каждый приход в школу начинается с приветствия. Одна ромка никогда не слышала, чтобы ее дочь здоровалась

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