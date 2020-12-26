Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези

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Стереотип о том, что комиксы - это детский жанр, исчезает. Их среднестатистический покупатель - мужчина 22-25 лет. Об этом рассказывает обозреватель комиксов и кино Марьяна Янкевич. Ниша украинских комиксов растет с каждым годом - говорит она.

Каковы комиксы в Украине и как происходит их развитие?

Украинские комиксы еще называют мальописамы или мальсториямы - это неофициально утвержденный по-украински комикс сообществом аналог слова "комикс". Мальописы в Украине скорее имеют хаотичное, но не систематическое движение. И как бы издательства не планировали эту же называемую системность и экономическую нестабильность в сговоре с нынешним 2020-тым годом внесли свои корректуры. Но ситуация в Украине с издательствами довольно оптимистична, я бы даже назвала: "имеет положительную динамику". По сравнению с 2018 (62%), в 2019 году издательские силы увеличились в 138%, то есть в противовес 68-ми единицам уже в прошлом было выдано 162 проекты. Это информация по данным статьи Ярослава Мишенова на UA Geek. Что ни день, появляются новые издательства, новые будущие проекты с амбициозными планами. Происходит интеграция мальописов в сферу кино, театра или даже рекламы. Перспектив в этом направлении много.

Какие украинские комиксы существуют?

Сейчас на рынке представлено два варианта мальописов, которые нам предлагают украинские издатели: лицензии - официально переведены и изданы по-украински иностранные мальописы; и оригинальные мальописы, созданные отечественными авторами. В редких случаях к созданию украинских комиксов также присоединяются иностранные авторы и художники, что часто практикует издательство UA Comix.

Больше оригинальных и адаптированных комиксов?

В общем издательств, занимающихся кроме лицензий еще и продвижением украинских проектов, с 10-ть: UA Comix, Vovkulaka, ArtHuss, The Wiil Prodaction, Lantsuta, Malopus, Fireclow, Northernlights, Роман Крыжановский, Трое против зла. Но не все из перечисленных издательств является оригинальноцентричными. Кто-то систематически издает чисто украинские проекты, кто-то 50/50 (лицензии / авторские), а кто-то делает просто пробу почвы, пытаясь понять, нужны ли вообще украинские мальописы этому миру, ориентируясь на активность покупателей. И последних - больше. Украинских мальописов, рассчитанных на детей, не так уж и много Самый крупный создатель оригинальных украинских мальописов в Украине - издательство Ukrainian Assembly Comix (UA Comix). Издательство занимается сугубо украинскими мальописами, привлекая в процесс создания не только украинских, но и зарубежных художников и сценаристов. В частности "Мир хаоса" греческого автора Костаса Пантауласа; будущий графический роман "Гамлет" от чилийского художника, режиссера и актера Макса Серая; "Защитник огня" написан сценаристом иранского происхождения Иманом Тадайоном, а команда, работавшая над мальописом "Хроники Аптаун", вообще практически вся состоит из иностранцев. Причем сам мальопис освещает коррупционный мир Украины, только в параллельной реальности. К слову, в свое время экземпляр приобрел еще тогдашний президент Петр Порошенко с глубокой заинтересованностью в глазах.

Темы комиксов и правда разносторонние.

Выделить одну тему мальописов этого издательства довольно трудно, хотя локальный мем что "Казаков много не бывает", - говорит сам за себя, потому что тематика казаков действительно захлестнула издательские умы. Но не подумайте, что это должно быть что-то шароварное и тривиальное. Вписывать своих исторических персон в разножанровые ситуации - это не новинка для мира мальсторий. Вспомним в частности тех же самураев, которые вдруг оказались в франко-бельгийском мальописном пространстве. "В землю" хоррор история о мести; "Характерник" - киберпанкове будущее в сочетании с крутыми характерницкими приколюхами; "Курган" - еще один будущий проект о мускулистых казаках; "Максим Оса" - недавно анонсированная историческая классика украинского мальописа от Игоря Баранько. К слову мальопис - уже имел тираж и считается важным артефактом по истории украинского мальописного искусства как и сама фигура Игоря Баранько. В частности другое его произведение "Орда" переведено (оригинал был издан во Франции) и планируется к печати издательством Vovkulaka; и это еще не конец, я так думаю. Кстати, один из первых мальописов "Казаки на орбите" объединяет не только тему казаков, но и апеллирует к космической тематике, о которой также стоит упомянуть, ведь это еще одна любимая тема издательства UA Comix. "Саркофаг", "Мир Хаоса", "Колонист" - истории вне времени и пространства. Конечно, это не все реализованные проекты этим издательством, но их еще много. И вообще авторских мальописов UA Comix идало около 30-ти единиц, причем на данный момент издательство анонсировало еще 7 мальописов. Vovkulaka - издательство, в первую очередь известное своим антиутопическим проектом Александра Корешкова "Среди Овец", это также один из самых успешных их украинских проектов. В прошлом году был издан сборник в твердой обложке под названием "Книга 1", а все экземпляры в формате синглов * практически распроданы. Для украинского рынка - это считайте солд аут на тысячном концерте для местной группы, которая лабает репы в соседнем гараже. Интересно, что "оборотни" заняли также нишу детского мальописа, и издали уже три проекта, рассчитанных на младшую аудиторию: "Кимка путешественник", "Первая лисья экспедиция в Африку", "Сопляк".

Детских украинских комиксов меньше, чем взрослых?

Украинских мальописов, рассчитанных на детей, не так уж и много. Кстати, стереотип о том, что комиксы - это детский жанр, с которым у наших издателей немало интересных и смешных историй, потихоньку и постоянно исчезает. По словам обоих издателей (UA Comix и Vovkulaka), их среднестатистический покупатель - преимущественно мужского пола в возрастном диапазоне от 22-25 и выше. The Wiil Prodaction - самое скандальное издательство, которое было создано под один лишь проект "Воля". Конечно сейчас они расширили ассортимент, вот вам "Княжая воля" о параллельной реальности интерпретированной на хомяков, "Звитяга" или "" Кибер Край ", что ну очень-то" Cyberpunk 2077 "смахивает. Все ярко слащаво мальописно киберпанково патриотическое, где уничтожают коммуняк и другую всякую дрянь. Теперь понимаете, не поджечь некоторые восточные попки оно не могло. Поэтому на фоне таких добрых вестей, вселенная и продукция Воли хорошо пропиарилась, с чем в конце концов их остается лишь поздравить. Ключевым словом здесь есть Prodaction, что указывает на то, что это довольно специфическое издательство, которое работает не с авторскими мальописами, а скорее диктует свои приоритеты в сюжетном и идейном контексте. Кстати, иногда можно встретить и самиздаты, но это отдельная тема для разговора. К тому же, трудно разобраться в позиционировании таких мальописов если они написаны на русском языке. По какому принципу их считать украинскими? Территориальному? Тогда наверное стоит указывать при печати мальстории номер домашнего принтера, иначе легко перепутать.

Сложно ли было украинскому комиксовому движению развиваться в 2020 году?

Было отменено как минимум три масштабных фестиваля комиксов, уже не вспоминаю об обычных книжных событиях. А это, к слову, один из ключевых моментов сбыта мальописов, что дает сразу старт новым проектам. В результате многочисленные серийные издания, так называемые синглы, которые должны были исходить по крайней мере ежеквартально, перенеслись на лучшие времена. Сейчас издатели пытаются удержаться на плаву. Кто-то спамит предзаказ (один из методов собрать нужную сумму для реализации тиража), чем активно славятся UA Comix, кто-то перешел в эконом режим (Vovkulaka) и по инерции еще успел выпустить два мальописа во время пандемии. Сейчас мальописным издателям нужен настоящий супер герой, который поможет выжить в этом мраке волнением и мирового коллапса. И таким героем является каждый из нас. Не нужна супер сила, чтобы убивать язычников, всего лишь поддержать малый и средний бизнес гривниками. Это вполне реально, учитывая то, что рынок пополняется украинскими мальописами, даже несмотря на катастрофические последствия эпидемии. Все в наших руках.

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Сингл - самый распространенный формат американского комикса - 24 страницы. Однако за рубежом сингл предусматривает периодичность выпуска, а в Украине часто уже завершенные мини истории на 24 страницы могут называться синглом. Из-за отсутствия официального мальописного сленга в Украине пока трудно толком соблюдать конкретные определения - говорит Марьяна Янкевич. Рисованные истории в сетке с баблами хорошо известны поколению 90-х, ведь именно тогда начала свой путь украинская комиксная индустрия. Начиная с 90-х годов авторы пытались делать собственный национальный продукт. Откуда появилось представление о формате рассказов в виде рисунков с текстом - неизвестно. Возможно первые отечественные поездки за границу способствовали представлению о формате комиксов, поскольку в Советском Союзе, иногла появлялись рисованные рассказы, похожие по своему формату на комиксы. Зарождения отдельной индустрии издательства комиксов прошло стремительный путь от казацких историй до фантастических новелл в космическом пространстве. В отличии от европейских и американских традиций, в Украине, жанр комиксов за короткий промежуток времени независимости сделал большой шаг в своем развитии. Украинские комиксы тогда и сейчас - это украинизированные в политическом и патриотическом смысле истории, где четко выражены исторические события времен украинского народа - исторические фигуры, явления, легенды и мифы. Многие отечественные художники рассказывали, что неоднократно выражали желание и оказывали идеи издателям о создании исторических комиксов или переработки классических произведений, которые мы видим в начале суток издательства в Украине. Первый украинский комикс был напечатан еще в далеких 20-30-х годах прошлого века - "Чернокнижник с Чорногоры" стихотворная поэма написана Ярославом Вильшенком. Возникает верный вопрос - что в первую очередь считать украинским комиксом. Стены египетских пирамид украшались рисунками и в каком-то смысле были первым образом комиксов того времени, но их не верно считать первой графической историей. Так и с "Чернокнижник с Чорногоры", это скорее рассказ украшенное рисунками, где рисунок является дополнительной формой в тексте, а не наоборот.