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воскресенье, 14 февраля 2021 00:45

Картины создателя "Рика и Морти" продали за $1,65 млн

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Соавтор анимационного сериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд выставил на продажу дебютную коллекцию картин. В нее вошли 16 работ, называется "Лучшее, что я мог сделать".

Суммарно картины купили за около $1,65 млн в криптовалюте. Самая дорогая - "Сминтоны", пародия на "Симпсонов". За нее отдали $290 тыс.

Часть полученных средств аниматор направит на помощь бездомным в Лос-Анджелесе.

Аукцион состоялся на платформе Nifty Gateway. Занимается продажей предметов цифрового искусства. Все покупатели остаются анонимными.

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Автор: Twitter
  Картину "Сминтоны", пародию на "Симпсонов", продали на онлайн-аукционе за 0 тыс. Автор - Джастин Ройланд, один из создателей анимационного сериала "Рик и Морти", озвучивает некоторых персонажей.
Картину "Сминтоны", пародию на "Симпсонов", продали на онлайн-аукционе за 0 тыс. Автор - Джастин Ройланд, один из создателей анимационного сериала "Рик и Морти", озвучивает некоторых персонажей.
Один из создателей анимационного сериала "Рик и Морти", сценарист Дэн Гармон, работает над комедийным мультсериалом по мотивам древнегреческой мифологии. Описал проект как резкий комментарий относительно сегодняшней политической ситуации в мире, знаменитостей и поп-культуры.
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