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среда, 10 февраля 2021 14:34

Снимут комедийный сериал по греческим мифам

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Снимут комедийный сериал по греческим мифам
Анимационный сериал "Рик и Морт" рассказывает о внуках и дедушке-ученом, путешествующих в космосе. Успели уничтожить несколько планет, по сюжету. Создатель сериала Дэн Гармон планирует сделать комедийный сериал по мотивам древнегреческой мифологии. Фото: Pinterest

Один из создателей анимационного сериала "Рик и Морти", сценарист Дэн Гармон, работает над комедийным мультсериалом по мотивам древнегреческой мифологии.

Речь пойдет о смертных, богах и чудовищах. Будут пытаться управлять миром, при этом не убив друг друга.

Выйдет на американском канале Fox в 2022 году.

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"Гармон превратит мифы греческой цивилизации в резкий комментарий относительно сегодняшней политической ситуации в мире, знаменитостей и поп-культуры. Это будет дерзкая семейная комедия", - рассказывает Майкл Торн, один из руководителей Fox.

Гармон дважды получил премию "Эмми" за "Рик и Морти". Сериал вырос из пародии на серию фильмов "Назад в будущее". Есть 4 сезона.

Морти учится в школе. Его семья - это папа, мама, сестра и ученый дедушка Рик. Безумный изобретатель мешает нормальной жизни подростка. Забирает Морти в опасные космические приключения в любое время дня и ночи. Парень узнает о существовании в космосе множества копий его родственников и планет Земля. Во время путешествий Рик и Морти уничтожили несколько собственных планет, сотни чужих, десятки своих двойников, по сюжету. Фанаты до сих пор спорят, на какую Землю герои вернулись из последнего путешествия.

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