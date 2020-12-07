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понедельник, 07 декабря 2020 13:54

Картину Уинстона Черчилля продали за круглую сумму

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Картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля продали на аукционе Sotheby's за 983 тыс. фунтов стерлингов - $1,2 млн.

На картине 1930 года Черчилль изобразил 2 бутылки виски, графин с водой и пару бокалов, пишет Unreservedmedia.

Привычку употреблять виски политик привез из Индии, где служил. Солдаты использовали его как дезинфицирующее средство, добавляя в воду. Поэтому на картине воды нарисовано так много. Одна из бутылок виски - Johnnie Walker Black Label, другую трудно узнать. Алкогольный напиток, изображенный на холсте, отнюдь не был любимым для Черчилля. Он предпочитал коньяк и шампанское.

Автор: instagram.com/sothebys
 

Политик достаточно серьезно занимался живописью. Он написал до 500 картин, получив звание почетного члена Королевской академии художеств. Часть его картин регулярно выставлялась в Великобритании. Эту же картину Черчилль подарил другу и соратнику Авереллу Гарриману.

Сначала полотно выставили за 150 тыс. фунтов, однако окончательная цена превысила ее в 6 раз. Сейчас это самая дорогая картина герцога, проданная на аукционе.

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12 февраля 1946-го бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль впервые использовал выражение "без комментариев", которое стало крылатым. В тот день он вышел из Белого дома после переговоров с американским президентом Гарри Трумэном.

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Дата
07
декабря

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