Кароль в сексуальном наряде позаигрывала с неизвестным в mood video

Фото: instagram.com/tina_karol

Певица 36-летняя Тина Кароль представила mood video на песню "Поцелуй на фарт".

Поделилась премьерой в Instagram. В клипе звезда говорит по телефону с неизвестным и заигрывает с ним. Исполнительница выгнулась на полу, а в руках держала красную трубку.

Режиссером выступила Алина Симоненко.

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Артистка 36-летняя Тина Кароль полетела в Великобританию к сыну 13-летнему Вениамину. Они отметили День достоинства и свободы в Лондоне. После промотура альбома "Двойной рай" звезда проводит время с сыном.