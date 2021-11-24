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среда, 24 ноября 2021 12:19

Кароль в сексуальном наряде позаигрывала с неизвестным в mood video
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Артистка Тина Кароль выпустила mood video на песню "Поцелуй на фарт"
Фото: instagram.com/tina_karol
Артистка Тина Кароль выпустила mood video на песню "Поцелуй на фарт"
Артистка Тина Кароль выпустила mood video на песню "Поцелуй на фарт"
Артистка Тина Кароль выпустила mood video на песню "Поцелуй на фарт"
Артистка Тина Кароль выпустила mood video на песню "Поцелуй на фарт"

Певица 36-летняя Тина Кароль представила mood video на песню "Поцелуй на фарт".

Поделилась премьерой в Instagram. В клипе звезда говорит по телефону с неизвестным и заигрывает с ним. Исполнительница выгнулась на полу, а в руках держала красную трубку.

Режиссером выступила Алина Симоненко.

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Артистка 36-летняя Тина Кароль полетела в Великобританию к сыну 13-летнему Вениамину. Они отметили День достоинства и свободы в Лондоне. После промотура альбома "Двойной рай" звезда проводит время с сыном.

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