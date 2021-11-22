Кароль с сыном оделись в вышиванки: редкие кадры из Англии

Артистка 36-летняя Тина Кароль улетела в Великобританию к сыну 13-летнему Вениамину. Они отметили День достоинства и свободы в Лондоне.

После промотура альбома "Двойной рай" звезда проводит время с сыном. Исполнительница поделилась в InstaStories фотографиями, на которых позировала с Вениамином в вышиванках.

Утром 21 ноября они побывали на воскресной службе. Вениамин ходит в воскресную школу и иногда помогает как пономарь. А затем семья посетила Центр украинской общины в городе Дерби.

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Фото: instagram.com/tina_karol

18 ноября первенец певицы Тины Кароль Вениамин праздновал 13-летие. Днем ранее исполнительница прилетела в Лондон из Грузии, чтобы поздравить сына. Звезда поделилась снимком с именинником. Она в футболке с надписью My Boss Ven, которая с английского переводится как "Мой босс Вен".