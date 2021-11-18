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четверг, 18 ноября 2021 15:15

В день рождения "босса": Кароль показала чувственное фото из Англии

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18 ноября первенец певицы Тины Кароль Вениамин отмечает 13-летие. Днем ранее исполнительница прилетела в Лондон из Грузии, чтобы поздравить сына.

В InstaStories звезда поделилась снимком с именинником. Она в футболке с надписью My Boss Ven, которая с английского переводится как "Мой босс Вен".

"Я вся для тебя. С днем ​​рождения, мое счастье", – нежно поздравила Кароль сына под фото.

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Автор: instagram.com/tina_karol
  Певица Тина Кароль нежно поздравила первенца Вениамина с 13-летием
Певица Тина Кароль нежно поздравила первенца Вениамина с 13-летием

Вениамин живет и учится в Лондоне с 7 лет. Получает образование в элитном учебном заведении в Лондоне, за которое, по слухам, Кароль платит около 1 млн грн в год. Кроме того, подросток увлекается игрой на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби.

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