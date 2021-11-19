Каменских выпустила осеннее mood video с блогером-романтиком TikTok

Настя Каменских представила песню Sorry 2 и видео к ней. Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, сценическое имя NK, представила дуэтный сингл Sorry 2 с исполнителем и блогером TikTok Василием Демчуком. Также выпустили осеннее mood video к песне.

Музыкальной премьерой артисты поделились на своих страницах в Instagram. Над текстом и музыкой Каменских и Демчук работали вместе.

"Sorry – это песня о прощании с прошлым. О страсти, которая пылала между влюбленными так сильно, что сжигала их дотла", - говорится в описании под видео на официальном YouTube-канале певицы.

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Артистка Настя Каменских, также известная как NK, представила видеоработу на песню "Девочки рулят". В съемках приняли участие певица Даша Астафьева, ведущая Леся Никитюк, блогер Татьяна Парфильева и дизайнер Анна Завгородняя. Режиссер клипа - Леонид Колосовский.