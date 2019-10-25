Каменских, Кароль и Винник: объявили претендентов на премию M1 Music Awards

Объявили претендентов на премию M1 Music Awards. Фото: пресс-служба M1

Украинска церемония награждения лучших исполнителей по версии ежегодной музыкальной премии M1 Music Awards удивит количеством талантливых артистов.

Организаторами выступили телеканал M1 и компания "Таврийские Игры".

Всего номинаций запланировано 10. Церемония состоится 30 ноября 2019-го в киевском Дворце спорта.

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"Хит года" совместно с радиостанцией "Хит FM"

1. MONATIK - Love It Ритм

2. Беz ограничения - Зорі запалали

3. Антитела - Вірила

4. Время и Стекло - Дым

5. NK | Настя Каменских - Обещаю

"Певец года"

1. MONATIK

2. ALEKSEEV

3. MELOVIN

4. Олег Винник

5. Сергей Бабкин

"Певица года"

1. Michelle Andrade

2. Джамала

3. NK | Настя Каменских

4. Злата Огневич

5. Тина Кароль

"Группа года"

1. DZIDZIO

2. KADNAY

3. Mozgi

4. Время и стекло

5. Вопли Видоплясова

"Прорыв года"

1. MELOVIN - Ты

2. Артем Пивоваров - No.1

3. alyona alyona — Велика і смішна

4. КОРРУПЦИЯ - Красный бархат

5. Alina Pash feat. FREEL - Не пили

"Клип года"

1. Michelle Andrade - Hasta La Vista

2. TARABAROVA - Мне сказочно

3. NIKITA LOMAKIN - Виолончель

4. Тина Кароль - Вабити

5. MONATIK - Каждый раз

"Рок. Только Рок!" Совместно с радиостанцией "Радио Рокс"

1. Антитела - Вірила

2. THE HARDKISS - Любовники

3. беz ограничения - Зорі запалали

4. Тина Кароль и Бумбокс - Бездна

5. Сергей Бабкин - Моя любовь

"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Украина"

1. Время и Стекло - Дым

2. Злата Огневич - Сладкое наказание

3. Виталий Козловский - Мала

4. NK | Настя Каменских - Обещаю

5. Мята - Там, где рай

"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM"

1. Kishe - Эту ночь

2. MARUV - Siren Song

3. MONATIK - Love It Ритм

4. alyona alyona & Alina Pash - Падло

5. Время и Стекло - Дым

"Золотой граммофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Украина"

1. Время и Стекло - Дым

2. Оля Цибульская - Девочка

3. Олег Винник - Роксолана

4. Тина Кароль - Сила высоты

5. NK | Настя Каменских - Обещаю

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