Каменских, Кароль и Винник: объявили претендентов на премию M1 Music Awards

Украинска церемония награждения лучших исполнителей по версии ежегодной музыкальной премии M1 Music Awards удивит количеством талантливых артистов.
Организаторами выступили телеканал M1 и компания "Таврийские Игры".
Всего номинаций запланировано 10. Церемония состоится 30 ноября 2019-го в киевском Дворце спорта.
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"Хит года" совместно с радиостанцией "Хит FM"
1. MONATIK - Love It Ритм
2. Беz ограничения - Зорі запалали
3. Антитела - Вірила
4. Время и Стекло - Дым
5. NK | Настя Каменских - Обещаю
"Певец года"
1. MONATIK
2. ALEKSEEV
3. MELOVIN
4. Олег Винник
5. Сергей Бабкин
"Певица года"
1. Michelle Andrade
2. Джамала
3. NK | Настя Каменских
4. Злата Огневич
5. Тина Кароль
"Группа года"
1. DZIDZIO
2. KADNAY
3. Mozgi
4. Время и стекло
5. Вопли Видоплясова
"Прорыв года"
1. MELOVIN - Ты
2. Артем Пивоваров - No.1
3. alyona alyona — Велика і смішна
4. КОРРУПЦИЯ - Красный бархат
5. Alina Pash feat. FREEL - Не пили
"Клип года"
1. Michelle Andrade - Hasta La Vista
2. TARABAROVA - Мне сказочно
3. NIKITA LOMAKIN - Виолончель
4. Тина Кароль - Вабити
5. MONATIK - Каждый раз
"Рок. Только Рок!" Совместно с радиостанцией "Радио Рокс"
1. Антитела - Вірила
2. THE HARDKISS - Любовники
3. беz ограничения - Зорі запалали
4. Тина Кароль и Бумбокс - Бездна
5. Сергей Бабкин - Моя любовь
"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Украина"
1. Время и Стекло - Дым
2. Злата Огневич - Сладкое наказание
3. Виталий Козловский - Мала
4. NK | Настя Каменских - Обещаю
5. Мята - Там, где рай
"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM"
1. Kishe - Эту ночь
2. MARUV - Siren Song
3. MONATIK - Love It Ритм
4. alyona alyona & Alina Pash - Падло
5. Время и Стекло - Дым
"Золотой граммофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Украина"
1. Время и Стекло - Дым
2. Оля Цибульская - Девочка
3. Олег Винник - Роксолана
4. Тина Кароль - Сила высоты
5. NK | Настя Каменских - Обещаю
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