Kalush Orchestra готов закрыть глаза на конфликт: "Я буду представлять Украину, а не Суспільне"

Группа Kalush Orchestra, вероятно, будет представлять Украину на Евровидении-2022 в Италии. 17 февраля музыкантам предложили подписать контракт с Суспільним.
Об этом заявил лидер группы Олег Псюк в эфире радио "НВ".
Фронтмен отметил, что его удачное выступление зависит не от Суспільного, поэтому музыканты и дальше будут сотрудничать с вещателем.
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"Мое хорошее выступление не зависит от Суспільного. И я даже рад, что Евровидение в Италии организуют не они, поэтому буду представлять Украину, а не Суспільне. Наши претензии были исключительно к ним, потому что непрозрачно все происходило. Судьи путались, один из них начал нас открыто злить и оскорблять. Нам не нравится то, что сейчас мы выглядим такими, кто занял второе место и "хорошо, пойдем к ним", - добавил Олег Псюк.
Сегодня, 18 февраля, после встречи Kalush Orchestra и Суспільного, станет известен окончательный результат.
Участники группы Kalush Orchestra намекнули на подтасовку голосов со стороны устроителей национального отбора на Евровидение-2022. По словам участников группы, после оглашения результатов конкурса они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол.
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