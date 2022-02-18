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Kalush Orchestra готов закрыть глаза на конфликт: "Я буду представлять Украину, а не Суспільне"

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Kalush Orchestra готов закрыть глаза на конфликт: &quot;Я буду представлять Украину, а не Суспільне&quot;
Евровидение 2022: Украина будет представлять Kalush Orchestra. Фото: "Суспільне"

Группа Kalush Orchestra, вероятно, будет представлять Украину на Евровидении-2022 в Италии. 17 февраля музыкантам предложили подписать контракт с Суспільним.

Об этом заявил лидер группы Олег Псюк в эфире радио "НВ".

Фронтмен отметил, что его удачное выступление зависит не от Суспільного, поэтому музыканты и дальше будут сотрудничать с вещателем.

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"Мое хорошее выступление не зависит от Суспільного. И я даже рад, что Евровидение в Италии организуют не они, поэтому буду представлять Украину, а не Суспільне. Наши претензии были исключительно к ним, потому что непрозрачно все происходило. Судьи путались, один из них начал нас открыто злить и оскорблять. Нам не нравится то, что сейчас мы выглядим такими, кто занял второе место и "хорошо, пойдем к ним", - добавил Олег Псюк.

Сегодня, 18 февраля, после встречи Kalush Orchestra и Суспільного, станет известен окончательный результат.

Участники группы Kalush Orchestra намекнули на подтасовку голосов со стороны устроителей национального отбора на Евровидение-2022. По словам участников группы, после оглашения результатов конкурса они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол.

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