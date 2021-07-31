Какой путь мы прошли за 30 лет — масштабная выставка фотографии в Мыстецком арсенале

Автор: Mystetskyi Arsenal

600 фоторабот 62 авторов и художественных объединений экспонируется в Мыстецком арсенале. 29 июля начала работу выставка "Чувствительность. Современная украинская фотография".

На ней представлены фотографии самых интересных украинских художников, которые фиксировали украинскую действительность в течение последних 30 лет. В том числе это работы Виктора Марущенко, Игоря Гайдая, Риты Островской, Бориса Михайлова, Анны Войтенко и других. В начале 1990-х фотография появилась как самодостаточный вид современного искусства в Украине.

Фото: Mystetskyi Arsenal

"Для Арсенала проект "Чувствительность" является важным этапом в исследовании феноменов современного украинского искусства. Фотография является тем медиумом, что в начале 90-х кардинально расширил границы и возможности искусства, позволил переосмыслить общественные сдвиги, рамки свободы и человечности. Выставка также дает возможность понять, какой путь прошло это искусство за последние 30 лет, и мы вместе с ним", — говорит исполняющая обязанности директора Мыстецкого арсенала Олеся Островская-Лютая.

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Выставка продлится до 5 сентября. Цена билета на выставку "Чувствительность. Современная украинская фотография" — 100 грн. Льготный билет для пенсионеров, школьников, студентов и владельцев "карточки учителя" стоит 50 грн.

Мыстецкий арсенал — памятник истории и архитектуры XVIII в. Сейчас это одна из важнейших культурных институтов Украины, которая в своей деятельности интегрирует различные виды искусства. Миссия Арсенала — способствовать модернизации украинского общества и интеграции Украины в мировой контекст, опираясь на ценностный потенциал культуры. Площадь Арсенала достигает 24 000 м².