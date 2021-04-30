Как выбирали исполнительного директора Украинского культурного фонда

Украинский культурный фонд выбрал нового исполнительного директора - Владислава Берковского. Gazeta.ua рассказывает о проблемах, которые этому предшествовали.

Что такое УКФ

Украинский культурный фонд создали в 2017 году. Подчиняется Министерству культуры. Распределяет государственные средства и мониторит выполнения условий гранта. Среди общих приоритетов также поддержка культурного разнообразия, популяризация отечественного искусства и создание имиджа Украины в мире.

2021-го получит 695 млн грн. В прошлом году финансирование сократили до 400 млн грн, из которых получили 334 млн грн. Это в два раза меньше ранее обещанных 697 млн ​​грн.

Первой главой УКФ была Марина Порошенко. Уволилась через год, после расследования программы "Схемы". Сейчас председатель фонда - журналистка Лариса Мудрак.

Все эти три года исполнительным директором УКФ была Юлия Федив. Стала одной из самых молодых руководителей государственного органа Украины. Планировала переизбираться, но за день до конкурса сняла свою кандидатуру. Причину не сообщила. Есть версия, что отказалась из-за давления - обвинили якобы в нарушении условий выдачи грантов. Предоставила документы, которые это опровергают.

"Решение Юлии не подаваться вызвало обеспокоенность в обществе, - рассказывает Gazeta.ua Ирина Чужинова, руководитель аналитического отдела УКФ. - Получила большую поддержку, потому что у нас не так много мощных культурных менеджеров ее уровня. Кадровый голод до сих пор ощущается. Государство должно быть заинтересовано в сотрудничестве, к тому же с теми, кто на делах доказал свою работоспособность. Федив создала фонд с нуля. Разработала механизм прозрачного и конкурентного распределения бюджетных средств. За такой короткий срок проделать подобную титаническую работу мало кому удается. Видим результаты - увеличивается количество культурных проектов, это нельзя не заметить".

Автор: Українське радіо Юлия Федив три года была исполнительным директором УКФ. Стала одной из самых молодых руководителей государственного органа Украины. За день до конкурса сняла свою кандидатуру на переизбрание.

Почему с первого раза не удалось выбрать исполнительного директора

24 марта состоялся конкурс на должность исполнительного директора УКФ. Кандидатов было восемь, прошли собеседование с членами Наблюдательного совета. Речи транслировали онлайн. Один из кандидатов Станислав Которобай отметил, что работал бухгалтером в театрах и не имеет опыта в культурных проектах. Считает, что украинской песни не существует и надо финансировать свадьбы. Преподает в университете имени Карпенко-Карого, имеет неоднозначную репутацию среди студентов.

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Ни один претендент на должность не набрал большинства голосов, но фавориткой конкурса стала Анастаcия Рагимова. Называла себя политологом и была в списке партии "Слуга народа". В документах не указала факта участия в избирательной кампании и проблемы с законом мужа. Во время собеседования сказала, что выросла на российском сериале "Моя прекрасная няня", любит смотреть "Папик" и что надо производить туристические магниты.

"Первый конкурс вызвал обсуждение в соцсетях и бурную реакцию, - продолжает Ирина Чужинова. - Мы благодарны, что обществу не безразлично. Общественный контроль обеспечивает прозрачность. Минкульт и УКФ получили обращение с замечаниями и вопросами. Это абсолютно здоровый процесс развития общества. Как по мне, конкурс состоялся на достойном уровне. Заседания и голосования транслировались онлайн, все было прозрачно".

Автор: Youtube Анастаcия Рагимова проходит собеседование с членами Наблюдательного совета на должность исполнительного директора УКФ. Сказала, что выросла на российском сериале "Моя прекрасная няня" и что надо производить туристические магниты.

Также были вопросы к Членам наблюдательного совета, которые выбирают исполнительного директора. Среди них Алексей Кирющенко - режиссер "Сватов", фильма и сериала "Слуга народа", до 2015-го проживал в России.

"Почти половина членов Наблюдательного совета абсолютно не соответствует требованиям, поставленных в законе. Один из них вообще ни дня не работал в сфере культуры, имея туристический бизнес. Кандидаты от общественности поражают своим несоответствием. Организации, которые они представляют, не имеют никакого проекта, сайта, любой общественной деятельности, кроме того, что участвовали в каких-то конкурсах", - говорит Ольга Балашова, глава" Музея современного искусства".

Почему исполнительным директором стал Владислав Берковский

"Было трудно определиться. Юлия Федив задала высокую планку. Фавориты конкурса не пришли, то ли из-за условий, то ли маленькой зарплаты, - говорит член Наблюдательного совета Юрий Артеменко. - Даже рассматривали вариант воздержаться от всех и поставить фонд на паузу. Только Ирина Осадчая и Владислав Берковский набрали максимальное количество баллов. Были моими фаворитами, даже ошибочно проголосовал не за того. Кто не стал бы победителем, он все равно всех не удовлетворит. Не надо искать зраду. Выбрали не чьего-то родственника".

Автор: Укрінформ Владислав Берковский стал исполнительным директором Украинского культурного фонда

Владислав Берковский возглавлял Центральный кинофотофоноархив. Это одна из крупнейших в Украине архивных учреждений, которая сохраняет аудиовизуальные документы.

"Проголосовал за него, потому что имеет опыт в бюджетной сфере, - говорит член Наблюдательного совета Александр Сусленский. - Он поднимал фонды, руководил более 70 работниками. Кандидат исторических наук, защитил диссертацию в польском университете Марии Склодовской-Кюри. Одним словом, профессиональный человек. Сможет мгновенно начать работать, а не как другие кандидаты рассказывали, что хотят учиться. На это нет времени".

С 2021 года УКФ будет разрабатывать новую 7-летнюю стратегию. На основе опроса потребителей контента, фонд будет создавать новые цели и планы на формирование качественного культурного пространства в стране.