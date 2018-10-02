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вторник, 02 октября 2018 11:50

Как в Украине свадьбы гуляют: комедия с Потапом и Винником выходит в прокат

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Как в Украине свадьбы гуляют: комедия с Потапом и Винником выходит в прокат
Комедия "Бешеная Свадьба" выйдет в широкий прокат Фото: YouTube

4 октября комедия "Бешеная Свадьба" выйдет в широкий прокат.

Режиссером фильма выступил Влад Дикий. По сюжету, директор провинциального краеведческого музея Василий Середюк обеспечил своей дочери обучение во Франции. Она встретила парня, который сделал ей предложение. Церемонию девушка решила провести на родине.

Проект фильма стал одним из победителей 10 конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 1 млн 175 тыс. 600 грн, что составляет 10,89% общей стоимости производства фильма.

Главные роли в фильме исполнили Назар Заднипровский, французский актер Джимми Воха-Воха, Полина Василиса, Леся Самаева, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько и Арам Арзуманян.

На большом экране зрители также увидят звезд украинского шоу-бизнеса: Потапа и MONATIKа, сыгравших отца Евлампия и диакона Пилипона, продюсера Юрия Горбунова, Олега Винника, для которого съемки в картине стали дебютом в украинском кино.

В сети показали трейлер украинской семейной комедии "Приключения S Николая" Семена Горова (рабочее название - "Декабрьская сказка, или Приключения Святого Николая").

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