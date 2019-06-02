Как прошел концерт Монатика в Киеве - яркие видео

1 июня на НСК "Олимпийский" состоялся концерт Монатика Love It Ритм.
Артист впервые выступил на стадионе. Концерт сопровождался яркими декорациями и световым шоу.
"Киев, столица! Все, кто приехал сюда на Love It Ритм шоу и пережили все вместе с нами, спасибо, что почувствовали эту энергетику и так поддерживали, как никогда. Мы звучали в унисон, в один ритм. И я вам так благодарен от всего сердца. Это было незабываемо! Просто невероятно, поэтому мне так хочется повторить это. Надеюсь, что это произойдет", - заявил Монатик после выступления.
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На концерт пришли Юрий Горбунов, Евгения Власова, Маша Ефросинина с дочерью, Слава Каминская из группы "НеАнгелы", Александр Скичко с женой Елизаветой, Джамала, Надежда Дорофеева и Владимир Дантес, Юлия Санина из группы The Hardkiss, Наталья Могилевская, Светлана Тарабарова, Потап и Настя Каменских.
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@monatik_official это такая чиста и взаимная ❤ 💥 это то, от чего схожу с ума и радуюсь этому 💥 этот когда кружит не только голову до упаду, а и душу 💥 когда "моим" это для меня и про меня 💥 это когда подсел на эндорфины и это не вредно 💥 это когда #витаминd рекомендует доктор в больших количествах 💥 это когда выходной при нажатии #play 💥 это когда "Вы мои дорогие друзья" глубоко в его ДУШЕ 💥 ВЕЧНОСТЬ ❤💋 Спасибо, за такую КРАСОТУ #MONATIK #loveItРитм #СТАДИОН
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24 мая появилось еще одно имя на "Площади звезд" у ТРЦ Gulliver в Киеве. Двадцать третюю звезду посвятили певцу и танцору Дмитрию Монатику.
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