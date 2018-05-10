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четверг, 10 мая 2018 20:06

Как переспать с 20-летним, если тебе сорок: обзор фильма "Душа компании"

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10 мая в прокат вышла американская комедия "Душа компании" режиссера Бена Фальконе. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Автор: kinoafisha.ua
  Кадр с фильма "Душа компании"
Кадр с фильма "Душа компании"

Сорокалетнюю женщину бросил муж. Традиционно ушел к блондинке с длинными ногами и более легким отношением к жизни. Какие варианты развития событий? Как ни странно, в дело вмешивается геополитика. Потому что если наша героиня из Украины, то неделю-две пострадав, собирает себя в кулак. Устраивается на вторую работу, чтобы обеспечить обучение дочери. Но если ты американка, судьба улыбнется шире. Бывший муж даст тебе солидную сумму отступных. И можно паковать чемоданы и поступать в вуз, чтобы вновь почувствовать все радости юности: секс в библиотеке, вечеринки и выпечка с марихуаной.

Автор: kinoafisha.ua
  Кадр с фильма "Душа компании"
Кадр с фильма "Душа компании"

Именно это и произошло с главной героиней фильма "Душа компании" Дианой. Очки, волосы копной и забавные свитера - такой женщина появилась на пороге университета. И каким-то чудом смогла влиться в коллектив 20-летних. Даже несмотря на возмущение дочери (так себе радость учиться вместе с матерью), насмешки знакомых и страх перед выступлениями на публике. Ситуация утопическая.

Как сказала одна из зрительниц: "Что только не понавидумують". И ее можно понять. Мать и дочь на утро бегут от любовников, столкнувшись нос в нос в коридоре - не совсем стандартная ситуация. А еще если учесть юный возраст нового "папы" - абсурд зашкаливает.

Автор: kinoafisha.ua
  Кадр с фильма "Душа компании"
Кадр с фильма "Душа компании"

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Приманкой ленты, ее изюминкой и основной причиной к просмотру является исполнительница главной роли Мелисса МакКарти. Это ее героиня в фильме "Шпионка" вскарабкалась на сцену, где пела наша Верка Сердючка.

Режиссером "Душа компании" был муж актрисы - Бен Фальконе. Вместе они уже работали над комедиями "Леди босс" и "Тэмми". Есть подозрение, что сценарии к фильмам, снятые с участием супругов, пишутся специально под Мелиссу. И у кого бы не перевоплощалась МакКарти - в спецагента, начальницу или домохозяйку - ее героини имеют одинаковый набор черт. Они несколько неуклюжие, резкие, их обязательно кто-то должен ударить в интимное место. Но то, что действительно остается неизменным - это обаяние Мелиссы. За ней хочется наблюдать.

Автор: kinoafisha.ua
  Кадр с фильма "Душа компании"
Кадр с фильма "Душа компании"

Сюжет не перенасыщен. Порой кажется, что все происходит даже слишком медленно. И большую часть юмора уже показали в трейлере. Но это именно то кино, где можно расслабиться. Зрителя не втягивают в бурлящие страсти, не надо переживать ни за одного из героев. Просто сиди, ешь, пей, жуй "Орбит" и время от времени смейся, ибо удержаться невозможно. То, что нужно для выходного дня в компании друзей.

В прокат вышла американская черная комедия "Субурбикон" режиссера Джорджа Клуни. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Автор: Екатерина Лукьяшко
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  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
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