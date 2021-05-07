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пятница, 07 мая 2021 12:24

К третьему сезону "Наследников" присоединится оскароносный Эдриен Броуди

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К третьему сезону &quot;Наследников&quot; присоединится оскароносный Эдриен Броуди
Оскароносный Эдриен Броуди сыграет в третьем сезоне "Наследников". ФОТО: instagram.com/adrienbrody

В третьем сезоне сериала "Наследники" сыграет оскароносный Эдриен Броуди. Всемирную известность актеру принесла роль польско-еврейского музыканта в фильме "Пианист".

В "Наследниках" Эдриен сыграет миллиардера-активиста. Об этом пишет IndieWire.

Герой Броуди - инвестор Джош Ааронсон - станет ключевым игроком в битве за обладание "Waystar".

Также в третьем сезоне сериала сыграет Александер Скарсгард, известный по ролям в фильмах "Соломенные псы", "Меланхолия" и "Тарзан. Легенда".

Скарсгард исполнит роль генерального директора и основателя компании.

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В этом году на церемонии вручения 93-й Американской киноакадемии присутствовали как номинанты, так и звезды, которые объявляли победителей и вручали награды. Церемония "Оскар-2021" прошла в ночь с 25 на 26 апреля на главном железнодорожном вокзале Union Station в Лос-Анджелесе.

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