К третьему сезону "Наследников" присоединится оскароносный Эдриен Броуди

Оскароносный Эдриен Броуди сыграет в третьем сезоне "Наследников". ФОТО: instagram.com/adrienbrody

В третьем сезоне сериала "Наследники" сыграет оскароносный Эдриен Броуди. Всемирную известность актеру принесла роль польско-еврейского музыканта в фильме "Пианист".

В "Наследниках" Эдриен сыграет миллиардера-активиста. Об этом пишет IndieWire.

Герой Броуди - инвестор Джош Ааронсон - станет ключевым игроком в битве за обладание "Waystar".

Также в третьем сезоне сериала сыграет Александер Скарсгард, известный по ролям в фильмах "Соломенные псы", "Меланхолия" и "Тарзан. Легенда".

Скарсгард исполнит роль генерального директора и основателя компании.

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В этом году на церемонии вручения 93-й Американской киноакадемии присутствовали как номинанты, так и звезды, которые объявляли победителей и вручали награды. Церемония "Оскар-2021" прошла в ночь с 25 на 26 апреля на главном железнодорожном вокзале Union Station в Лос-Анджелесе.