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понедельник, 26 апреля 2021 10:56

Оскар-2021: самые эпатажные образы звезд на красной дорожке
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В этом году на церемонии вручения 93-й Американской киноакадемии присутствовали как номинанты, так и звезды, которые объявляли победителей и вручали награды. Церемония "Оскар-2021" прошла в ночь с 25 на 26 апреля на главном железнодорожном вокзале Union Station в Лос-Анджелесе.

Накануне киноцеремонии гости сдали три теста на коронавирус, а на входе им измеряли температуру. Об этом сообщает HB Life.

Звезды прошлись традиционной красной дорожке, на которой похвастались яркими нарядами.

Американская актриса и обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" Виола Дэвис выбрала белое платье бренда Alexander McQueen. Британская актриса театра и кино Кэрри Маллиган появилась в пышном золотом наряде от Valentino Haute Couture. Американская актриса, продюсер и обладательница "Оскара" Риз Уизерспун появилась в красном платье от Dior Haute Couture. Австралийская актриса Марго Робби поразила длинным платьем с цветочным принтом от Chanel. Американская актриса и обладательница премий "Оскар", "Эмми" и "Золотой глобус" Холли Берри выбрала фиолетовый наряд от Dolce&Gabbana.

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Какими еще образами поражали знаменитости на красной дорожке, смотрите в подборке.

Американская актриса и обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" Виола Дэвис выбрала белое платье бренда Alexander McQueen
Фото: Reuters
Британская актриса театра и кино Кэрри Маллиган появилась в пышном золотом наряде от Valentino Haute Couture
Американская актриса, продюсер и обладательница "Оскара" Риз Уизерспун появилась в красном платье от Dior Haute Couture
Австралийская актриса Робби поразила длинным платьем с цветочным принтом от Chanel
Американская актриса Зендая выбрала желтое платье от Valentino Haute Couture

"Оскар "в номинации" Лучший фильм" в этом году получила драма "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Главную роль сыграла двукратная обладательница премии "Оскар" Фрэнсис МакДорманд. Лента также получила "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и была признана лучшим фильмом по результатам зрительского голосования на Международном кинофестивале в Торонто.

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26
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