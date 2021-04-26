Оскар-2021: самые эпатажные образы звезд на красной дорожке

В этом году на церемонии вручения 93-й Американской киноакадемии присутствовали как номинанты, так и звезды, которые объявляли победителей и вручали награды. Церемония "Оскар-2021" прошла в ночь с 25 на 26 апреля на главном железнодорожном вокзале Union Station в Лос-Анджелесе.

Накануне киноцеремонии гости сдали три теста на коронавирус, а на входе им измеряли температуру. Об этом сообщает HB Life.

Звезды прошлись традиционной красной дорожке, на которой похвастались яркими нарядами.

Американская актриса и обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" Виола Дэвис выбрала белое платье бренда Alexander McQueen. Британская актриса театра и кино Кэрри Маллиган появилась в пышном золотом наряде от Valentino Haute Couture. Американская актриса, продюсер и обладательница "Оскара" Риз Уизерспун появилась в красном платье от Dior Haute Couture. Австралийская актриса Марго Робби поразила длинным платьем с цветочным принтом от Chanel. Американская актриса и обладательница премий "Оскар", "Эмми" и "Золотой глобус" Холли Берри выбрала фиолетовый наряд от Dolce&Gabbana.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как понять фильм "Манк" - лидера номинаций на "Оскар"

Какими еще образами поражали знаменитости на красной дорожке, смотрите в подборке.

Фото: Reuters

"Оскар "в номинации" Лучший фильм" в этом году получила драма "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Главную роль сыграла двукратная обладательница премии "Оскар" Фрэнсис МакДорманд. Лента также получила "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и была признана лучшим фильмом по результатам зрительского голосования на Международном кинофестивале в Торонто.