Jerry Heil записала трек с продюсером, работавшим с Мадонной и Майклом Джексоном

Блогер и исполнительница Jerry Heil поработала в студии звукозаписи Capitol Records Лос-Анджелеса. Ее ментором стал американский продюсер Брайан Малуф, работавший с такими артистами, как Мадонна, Майкл Джексон и группа Queen.

В конце ноября певица сообщила, что отправляется в Америку. Эта поездка была ее наградой за первое место в международном конкурсе Djooky Music Awards, в котором принимали участие музыканты из более чем 100 стран.

В Америке ради нового трека Яны Шемаевой (настоящее имя артистки) пригласили музыкантов из Калифорнийского университета. Запись проходила в формате Dolby Atmos.

Фото: предоставленное пиар-агентом певицы

"Это была моя мечта – создать альбом в таком звучании. Это 300 шагов вперед от привычного нам звука. Эффект такой, будто ты внутри концертного зала – и любимый исполнитель играет и поет для тебя, прямо в ухо. Теперь и моя музыка зазвучит так" , – поделилась впечатлениями блогер.

Она добавила, что "Малуфу понравился украинский язык".

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"Настолько, что он оставил кусок на украинском в моем исполнении в песне", - сказала Шемаева.

Артистка 25-летняя Jerry Heil победила в международном музыкальном конкурсе Djooky Music Awards. Она поедет в американский Лос-Анджелес, где будет записывать песни. Яна Шемаева (настоящее имя Jerry Heil) стала первой украинкой, которая победила в конкурсе. В Djooky Music Awards участвуют более 100 стран. Победитель мог выбрать или премию в размере $ 20 тыс., или работу над треками в американской студии Capitol Records. Певица выбрала запись песен.