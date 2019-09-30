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понедельник, 30 сентября 2019 16:43

Jerry Heil выпустила дебютный альбом

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Автор: facebook.com
  Премьера альбома "Я, Яна" певицы Jerry Heil на цифровых площадках состоится 4 октября
Премьера альбома "Я, Яна" певицы Jerry Heil на цифровых площадках состоится 4 октября

Украинская певица и видеоблогер Jerry Heil выпустила дебютный альбом "Я, Яна". Состоит из восьми песен.

"Остроумие, артистический драйв, игра словами, вокальная гибкость и точность звука этой работы - новая глава в истории украинской поп-музыки, - пишет музыкальный критик Игорь Панасов на своей странице в Facebook. - Jerry Heil - наш тонкий мостик между взрослостью устаканившегося мейнстрима и угаром подростковых ютуб-героев. Она уже выросла из периода, когда боготворят "Пошлую Молли", но еще не дожила до проблем, от которых едет крыша у героинь песен KAZKA. Она - дерзкий, юный, полный сил и бесстрашный тролль. Этой модерновой свежести на нашей поп-сцене очень не хватает".

Альбом "Я, Яна" вышел на YouTube-канале исполнительницы. Релиз на цифровых платформах состоится 4 октября. Также в этот день пройдет первый сольный концерт Jerry Heil в Киеве.

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Настоящее имя Jerry Heil - Яна Шемаева. Родилась в 1995 году в городе Васильков Киевской области. С 2012-го начала снимать видео с каверами песен известных украинских и зарубежных исполнителей. Первый мини-альбом "Де мій дім" выпустила в 2017-м. В апреле этого года презентовала трек "Охрана, отмєна", который собрал 13 млн просмотров на YouTube.

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