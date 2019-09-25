Авторка трека "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила клип на вирусную песню

Jerry Heil презентовала новый клип. Фото: @thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil, известная песней "Охрана, отмена", выпустила клип на песню "Свободная касса".

Видео появилось на официальном YouTube-канале исполнительницы.

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Песня является продолжением саги связанной с супермакетом и отношениями. "Свободная касса" стала лид-синглом будущего альбома певицы под названием "#Я_ЯНА", который выйдет уже 27 сентября.

Режиссером клипа стал Дима Манифест.

После публикации видео набрало более 100 тыс. просмотров и 15 тыс. лайков.

Недавно группа Cloudless представил концептуальный поп-рок альбом "МАЯК" и лайв с Яной Шемаевой, известной под псевдонимом Jerry Heil.