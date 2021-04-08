"Из-за фильмов о непутевых украинцах теряем самоидентификацию"

Светлана Долеско 2005 основала Центр украинской культуры и искусства. В прошлом году ее кандидатуру рассматривали на должность Министра культуры. Фото: Тарас Подолян

В последнее время на экраны выходят фильмы, в которых люди в вышиванке показаны неразумными, малограмотными, необразованными. Это приводит к тому, что теряем мы самоидентификацию.

Так считает директор Центра украинской культуры и искусств Светлана Долеско. В прошлом году говорили о ее возможном назначении на должность министра культуры.

"Работала над 4-м разделом своей диссертации. Пришлось пересмотреть фильмы "Высота","За ветриной универмага","Острожным, бабушка", "Последний москаль", "Бешеная свадьба", "Однажды под Полтавой". У них есть одно общее: человек в вышиванке показан неразумным, малограмотным, необразованным. Последние 3 проекты имеют большие рейтинги. И это страшно, потому что теряем свою етноидентификацию. Мы так боролись за независимость, так радовались, когда ее завоевали . Но при этом продолжаем показывать украинцев ущербными", - сказала она.

"Чтобы понять, каких фильмов не хватает Украине, надо знать, куда мы движемся. Но это невозможно, потому что пока нет единой культурно-образовательной государственной политики. Меньше или больше денег выделили на какой-то проект - глобально это не имеет значения. Вопрос в том, по какой системе происходит отбор, кто эксперты? На самом деле у нас отсутствует институт экспертизы. Украинский культурный фонд, Госкино, Институт книги и много других учреждений в этом нуждаются. Но сегодня экспертизу обеспечивают люди, которые где-то как-то касаются направления. Однако экспертиза - это не субъективное мнение, а наука. В образовательные программы высших учебных заведений нужно вернуть соответствующие специальности. Тогда ни у кого не будет стоять вопрос, почему на тот или иной проект выделили больше денег. Это будет профессиональное решение, которое будет отвечать запросам общества и государственной политики" , - добавила Светлана Долеско.

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Полное интервью со Светланой Долеско читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

В этом году при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино снимут 125 фильмов и сериалов. На это в бюджете предусмотрено 600 млн грн. Всего за 7 лет на поддержку кино выделено более 1,5 млрд грн.