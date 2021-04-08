"Из-за фильмов о непутевых украинцах теряем самоидентификацию"

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1548
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 504
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 594
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 846
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1170
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1818
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 252
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 909
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
21
6
5
4
5
Netflix снимет продолжение хита &quot;Достать ножи&quot; с Дэниелом Крейгом
Netflix снимет продолжение хита "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести &quot;Славянский базар&quot;
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести "Славянский базар"
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Объявили победителей премии &quot;Грэмми-2021&quot;
Объявили победителей премии "Грэмми-2021"
Видео
Все видео
Искусственный интеллект создал новую песню группы Nirvana
Искусственный интеллект создал новую песню группы Nirvana
"Ходячие мертвецы" вернутся в августе
"Ходячие мертвецы" вернутся в августе
Вышел трейлер "Черной вдовы" от Marvel
Вышел трейлер "Черной вдовы" от Marvel
Alina Pash выпустила альбом
Alina Pash выпустила альбом
Успейте посмотреть онлайн: топ-5 фильмов Docudays UA
Успейте посмотреть онлайн: топ-5 фильмов Docudays UA
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 261
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 288
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 252
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1782
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 18
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
четверг, 08 апреля 2021 17:05

"Из-за фильмов о непутевых украинцах теряем самоидентификацию"

  Комментировать
&quot;Из-за фильмов о непутевых украинцах теряем самоидентификацию&quot;
Светлана Долеско 2005 основала Центр украинской культуры и искусства. В прошлом году ее кандидатуру рассматривали на должность Министра культуры. Фото: Тарас Подолян

В последнее время на экраны выходят фильмы, в которых люди в вышиванке показаны неразумными, малограмотными, необразованными. Это приводит к тому, что теряем мы самоидентификацию.

Так считает директор Центра украинской культуры и искусств Светлана Долеско. В прошлом году говорили о ее возможном назначении на должность министра культуры.

"Работала над 4-м разделом своей диссертации. Пришлось пересмотреть фильмы "Высота","За ветриной универмага","Острожным, бабушка", "Последний москаль", "Бешеная свадьба", "Однажды под Полтавой". У них есть одно общее: человек в вышиванке показан неразумным, малограмотным, необразованным. Последние 3 проекты имеют большие рейтинги. И это страшно, потому что теряем свою етноидентификацию. Мы так боролись за независимость, так радовались, когда ее завоевали . Но при этом продолжаем показывать украинцев ущербными", - сказала она.

"Чтобы понять, каких фильмов не хватает Украине, надо знать, куда мы движемся. Но это невозможно, потому что пока нет единой культурно-образовательной государственной политики. Меньше или больше денег выделили на какой-то проект - глобально это не имеет значения. Вопрос в том, по какой системе происходит отбор, кто эксперты? На самом деле у нас отсутствует институт экспертизы. Украинский культурный фонд, Госкино, Институт книги и много других учреждений в этом нуждаются. Но сегодня экспертизу обеспечивают люди, которые где-то как-то касаются направления. Однако экспертиза - это не субъективное мнение, а наука. В образовательные программы высших учебных заведений нужно вернуть соответствующие специальности. Тогда ни у кого не будет стоять вопрос, почему на тот или иной проект выделили больше денег. Это будет профессиональное решение, которое будет отвечать запросам общества и государственной политики" , - добавила Светлана Долеско.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский фильм получил приз в Париже

Полное интервью со Светланой Долеско читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

В этом году при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино снимут 125 фильмов и сериалов. На это в бюджете предусмотрено 600 млн грн. Всего за 7 лет на поддержку кино выделено более 1,5 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Из-за фильмов о непутевых украинцах теряем самоидентификацию"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

Каждый приход в школу начинается с приветствия. Одна ромка никогда не слышала, чтобы ее дочь здоровалась

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 2 Просмотров: 20989
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 13293
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 11241
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 8038
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 6444
Культура
Каждый приход в школу начинается с приветствия. Одна ромка никогда не слышала, чтобы ее дочь здоровалась
Каждый приход в школу начинается с приветствия. Одна ромка никогда не слышала, чтобы ее дочь здоровалась
5
 Просмотров: 351
Снимают сериал про эротический журнал
Снимают сериал про эротический журнал Просмотров: 270
Анджелина Джоли сыграла пожарную
Анджелина Джоли сыграла пожарную Просмотров: 261
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
 Просмотров: 594
Продолжение фильма планировали 25 лет
Продолжение фильма планировали 25 лет Просмотров: 504
Больше всего комментируют
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в ОРДЛО
2
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Голосов: 83
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть