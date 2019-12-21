Известный мультипликатор анонсировал два новых фильма в 2020-м

Автор: boredpanda.com Студия Гибли анонсировала выход 2 фильмов в 2020-м и открытие тематического парка

Японский мультипликатор Хаяо Миядзаки работает над двумя фильмами в 2020-м. Вспомнили и о будущем тематический парк Ghibli, в котором аттракционы будут основаны на самых известных работах студии.

В новом году компания готовится к активному зарубежному расширению, сообщила анимационная студия Ghibli на официальной странице.

"Сейчас студия Ghibli работает над двумя новыми проектами. Кроме того, строительство парка набирает обороты, поэтому у нас будет много обновлений в течение года", - написали в сообщении.

Автор: boredpanda.com Студия Гибли анонсировала выход 2 фильмов в 2020-м и открытие тематического парка

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Автор: boredpanda.com Студия Гибли анонсировала выход 2 фильмов в 2020-м и открытие тематического парка

Британская газета The Guardian создала рейтинг лучших фильмов XXI в. "Гангстеры, супергерои, школьники, любовники, рабы, крестьяне, технари, Тененбаум и астронавты в свободном падении - все они здесь в нашем рейтинге лучших фильмов кино с 2000-го", - говорилось в издании.