Известный мультипликатор анонсировал два новых фильма в 2020-м

Японский мультипликатор Хаяо Миядзаки работает над двумя фильмами в 2020-м. Вспомнили и о будущем тематический парк Ghibli, в котором аттракционы будут основаны на самых известных работах студии.
В новом году компания готовится к активному зарубежному расширению, сообщила анимационная студия Ghibli на официальной странице.
"Сейчас студия Ghibli работает над двумя новыми проектами. Кроме того, строительство парка набирает обороты, поэтому у нас будет много обновлений в течение года", - написали в сообщении.
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Британская газета The Guardian создала рейтинг лучших фильмов XXI в.
"Гангстеры, супергерои, школьники, любовники, рабы, крестьяне, технари, Тененбаум и астронавты в свободном падении - все они здесь в нашем рейтинге лучших фильмов кино с 2000-го", - говорилось в издании.
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