Издрык презентует новый сборник на поэтическом вечере

Автор: facebook.com "Издрыка много не бывает. Потому что он всегда немного другой. Особенно в сборнике "Другие вещи", - говорит издательница Марьяна Савка. Представит книгу вместе с автором во Львове

Поэт Юрий Издрык проведет творческий вечер во львовском Кинопалаце "Коперник". Событие состоится 26 февраля в 19:00.

Автор расскажет о своем поэтическом сборнике "Другие вещи", вышедшем в этом месяце в "Видавництві Старого Лева". Будет читать новые стихи и классику.

"Поэзия Юрия Издрыка имеет особый оптический эффект приближения к самому зрачку глаза. Так близко, что оказываешься внутри стиха. В конце концов, внутри жизни поэта или лирического героя. Проживаешь как свою собственную. Может, в этом и заключается феномен Издрыка. Каким бы ни был тонально разным - лирическим или ироническим, он остается родным, твоим, тобой отраженным. Здесь, кроме стихов, есть еще и коллажи поэта. Эти "другие вещи" проступают в словах и рисунках, тем самым создают тело одной единственной вещи - книги как артефакта жизни", - говорится в аннотации.

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Модерировать беседу будет главный редактор "Видавництва Старого Лева" Марьяна Савка.

"Есть много замечательных поэтов в Украине, но есть Издрык, который собирает невероятные аудитории, - говорит Савка. - Когда издаешь именно его поэзию, она сразу в несколько раз лучше продается, чем другие. Здесь загадка его харизмы. Поэзия открытых смыслов о жизни, отношениях, человеческих мыслях и такая откровенность, которая есть в Издрыке, - это то, что подкупает".

Вход свободный при условии предварительной регистрации.

Юрий Издрик - писатель и культуролог, автор концептуального журнального проекта "Четверг". Один из создателей станиславского феномена. Автор поэтических сборников "Станислав и 11 его освободителей", "Ю", "После прозы", "AB OUT", "Календарь любви", "Меланхолии", романов "Воццек", "Двойной Леон" и "AM™", повести "Остров КРК", сборников эссе "Флешка", "Флешка-2GB", рассказов, статей по культурологии и литературоведению.