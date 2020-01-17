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пятница, 17 января 2020 15:50

Издали самый успешный роман в истории человечества

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Автор: twitter.com
  За более чем четыре века с момента издания роман Сервантеса "Дон Кихот" разошелся тиражом в более чем 500 млн экземпляров
За более чем четыре века с момента издания роман Сервантеса "Дон Кихот" разошелся тиражом в более чем 500 млн экземпляров

17 января 1605-го впервые издали роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" испанского писателя Мигеля де Сервантеса. Считается самым продаваемым художественным произведением в истории - более 500 млн экземпляров. Переведен на более чем 140 языков. Книгу называют первым современным романом.

Главный герой Алонсо Кихано - обедневший дворянин, который прочитал много рыцарских романов. Так вошли в его фантазию, что стал убежден, что он странствующий рыцарь. Вместе с крестьянином, "оруженосцем" Санчо Пансой отправляется на поиски приключений. Выбрал объектом своей любви Дульсинею Тобосскую. Так назвал девушку из соседней фермы. Она не подозревает о чувствах Дон Кихота к ней, по сюжету.

"Сервантес создал два образа: Дон Кихота — безотказного рыцаря, который не бросит друга в трудную минуту, и хитреца Санчо Пансы, который часто обманом пытается извлечь выгоду. В конце он искренне жалеет о смерти Дон Кихота, но и радуется, что получил деньги. В каждом человеке уживаются эти два персонажа. Это самое гениальное открытие, которое сделала литература", - говорил поэт Иван Драч.

История перевода произведения на украинский язык началась в 1891-м. Тогда во львовском журнале "Дзвінок" вышла поэма Ивана Франко "Приключения Дон Кихота".

"Франко не владел испанским, поэтому пользовался переводами на другие языки. Это перепев "Дон Кихота", но все же именно благодаря Франко произведение попало в Украину, - говорит переводчик Сергей Борщевский. - Первый полноценный перевод принадлежит Миколе Лукашу и Анатолю Перепаде. Лукаш посвятил этому роману всю жизнь и все равно не успел (в советские времена защищал писателей-диссидентов. После ареста ученого Ивана Дзюбы предлагал задержать себя вместо него. - Gazeta.ua). Лукаш постоянно прерывал работу, потому что ему не позволяли печататься, исключали из Союза писателей. Его труд завершил Перепадя. Да так искусно, что трудно различить, где Лукаш, а где он. До них с русского перевода роман препаскудно перевели Козаченко и Кротевич в 1950-х".

Полный украинский перевод романа Сервантеса с языка оригинала Лукаша и Перепади впервые опубликовали в 1995 году в киевском издательстве "Дніпро".

В 2002-м Нобелевский комитет в столице Норвегии Осло осуществил опрос 100 известных писателей из 54 стран мира. Их попросили определить лучшее произведение мировой литературы. Больше всего голосов получил "Дон Кихот".

От романа происходит глагол "донкихотствовать". Означает бороться за благородное, но безнадежное дело, вести себя, как рыцарь, даже себе во вред.

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Мигель Сервантес находился в турецкой неволе в Алжире в течение 1575-1580 годов. Там стал побратимом казака Грицька Скараного, который погиб, посаженный на кровавую сваю. Не зная об этом, его сын Грицько поплыл спасать отца. Освободил из плена сестру Сервантеса Анну и женился на ней. Такую историю в произведении "Автобиография" рассказывает украинский поэт и переводчик Майк Йогансен. Называет себя их потомком.

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Дата
17
января

Издали самый успешный роман в истории человечества

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