Из "Истории игрушек" удалили сцену с сексуальными домогательствами

Шерифа Вуди озвучил оскароносный актёр Том Хэнкс. imdb.com

Студия Pixar переиздала мультфильм "История игрушек" в новом качестве и удалила оттуда сцену. В недоступном эпизоде cтарик предлагает двум моделям помочь с получение роли в фильме. Мужчина берет за руку одну из девушек.

"История игрушек" - это серия полнометражных мультфильмов о живых куклах. Вся жизнь игрушек посвящена развлечению хозяина в страхе надоесть ему. Первая лента вышла в 1995-м.

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В 2017-м соучредитель Pixar Джон Ласстер оказался в эпицентре сексуального скандала. Несколько сотрудниц обвинили его в неподобающем поведении. Это могло стать причиной удаления сцены.

Заключительная 4 часть "Истории игрушек" вышла в прокат 20 июня и до сих пор идет в кинотеатрах Украины. Мультфильм занимает 25 место в рейтинге лучших картин по версии сайта RottenTommatoes.com