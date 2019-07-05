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пятница, 05 июля 2019 14:00

Из "Истории игрушек" удалили сцену с сексуальными домогательствами

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Из &quot;Истории игрушек&quot; удалили сцену с сексуальными домогательствами
Шерифа Вуди озвучил оскароносный актёр Том Хэнкс. imdb.com

Студия Pixar переиздала мультфильм "История игрушек" в новом качестве и удалила оттуда сцену. В недоступном эпизоде cтарик предлагает двум моделям помочь с получение роли в фильме. Мужчина берет за руку одну из девушек.

"История игрушек" - это серия полнометражных мультфильмов о живых куклах. Вся жизнь игрушек посвящена развлечению хозяина в страхе надоесть ему. Первая лента вышла в 1995-м.

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В 2017-м соучредитель Pixar Джон Ласстер оказался в эпицентре сексуального скандала. Несколько сотрудниц обвинили его в неподобающем поведении. Это могло стать причиной удаления сцены.

Заключительная 4 часть "Истории игрушек" вышла в прокат 20 июня и до сих пор идет в кинотеатрах Украины. Мультфильм занимает 25 место в рейтинге лучших картин по версии сайта RottenTommatoes.com

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05
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