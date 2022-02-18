Ирония над "инфоцыганами": Цыбульская выпустила клип на песню Prosecco

Певица Оля Цыбульская выпустила клип на песню Prosecco два года спустя после релиза.

Артистка опубликовала провокационное видео на YouTube.

Один из главных месседжей клипа - ирония над так называемыми инфоцыганами - продавцами бессмысленных марафонов в социальных сетях и охотниками за легкой наживой.

В клипе звезда играет роль гуру, которая проводит VIP-курс по обольщению с помощью игристого. Цыбульская признается, что сама была в шаге от того, чтобы вступить в ряды "инфоцыган".

Фото: instagram.com/cybulskaya

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"Мне предлагали провести собственный марафон за весьма заманчивые средства. Я могла бы купить себе еще одну квартиру в Киеве. Но вовремя поняла, что это фигня и полное предательство своей аудитории. Я бы сама плюнула в рожу всем, кто пытается нажиться на чужих слабостях и комплексах", - прокомментировала артистка.

Режиссерская группа в составе Валерии Фадеевой и Екатерины Демы из агентства Divergent стали авторами клипа. Кроме Цыбульской в ​​видео снялись радиоведущий Андрей Черновол, актриса Ирина Гатун и блогер Даша Евтух.

Певица Оля Цибульская впервые опубликовала фото с мужем. Но скрыла лицо любимого на снимках. Исполнительница написала в Instagram семь интересных фактов об их отношениях.